Die Waldbrände oberhalb des Lago Maggiore sind immer noch nicht unter Kontrolle.

Starker Wind verhindert den Einsatz von Löschhelikoptern.

Die Brände sind offenbar auf die Fahrlässigkeit zweier Männer zurückzuführen.

Seit über einer Woche brennt es in den Tessiner Hügeln. Insgesamt 32 Menschen mussten ihre Häuser in einem kleinen Dorf in der Nähe der Brände verlassen - diese konnten jedoch am Freitag zurückkehren.

Der starke Wind vom Montagmorgen verhinderte zudem, dass die Löschhelikopter eingesetzt werden konnten. Das sagte der Kommandant der örtlichen Feuerwehr dem italienisch-sprachigen Radio und Fernsehen RSI -am Wochenende sei man aber gut vorangekommen.

Weiterhin sind Feuerwehrleute am Boden im Einsatz, laut Angaben der Tessiner Kantonspolizei sind es rund 50. Da einige Ausbrüche wieder aufflammten, arbeiten Soldaten daran, Eindämmungslinien zu schaffen.

Die Brände sind offenbar auf Fahrlässigkeit zurückzuführen: Die Polizei teilte letzte Woche mit, dass zwei Männer, die auf einer Alp biwakierten, ihr Feuer nicht richtig gelöscht hätten.