Am 28. November des vergangenen Jahres nahm das Schweizer Stimmvolk die Pflegeinitiative an, welche verlangt, dass Bund und Kantone für eine ausreichende Pflege von hoher Qualität für alle sorgen müssen. Auch sollen Pflegefachpersonen gewisse Pflegeleistungen selbst und direkt mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung oder anderen Sozialversicherungen abrechnen dürfen.

Der Bundesrat will die Pflege-Initiative in zwei Etappen umsetzen. Schnell und ohne weitere Vernehmlassung will er die Ausbildungsoffensive und die direkte Abrechnung angehen. Mehr Zeit lassen will er sich bei den besseren Arbeitsbedingungen und deren Abgeltungen.