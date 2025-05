Bei einem Lawinenniedergang am Morgenhorn in Kandersteg BE sind am Samstagnachmittag drei Männer verschüttet worden. Zwei Männer wurden leichtverletzt ins Spital geflogen. Ein 29-jähriger Schweizer konnte nur noch leblos geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Gruppe von drei Personen und eine Einzelperson auf einer Skitour mit dem Aufstieg zur Morgenhornspitze beschäftigt, als sich ein Schneebrett löste. Drei Personen wurden von der Lawine mitgerissen, zwei Männer aus der dreiköpfigen Gruppe und die Einzelperson.