Beim Fasnachtsumzug in Le Châble (VS) ist der Luftkompressor einer Konfettikanone auf einem Umzugswagen explodiert.

Elf Personen wurden dabei verletzt. Eine Person musste mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Neun Personen konnten mittlerweile nach medizinischen Kontrollen und ambulanten Behandlungen wieder nach Hause.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag während des traditionellen Fasnachtsumzugs im Hauptort Le Châble der Gemeinde Val de Bagnes im Unterwallis. Der genaue Unfallhergang wird von der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Ursache der Explosion ist nach aktuellen Erkenntnissen ein explodierter Luftkompressor einer Konfettikanone auf einem Umzugswagen.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, wurden elf Personen verletzt. Sie wurden vor Ort erstversorgt und anschliessend in verschiedene Spitäler im Unterwallis und der Waadt gebracht. Eine Person musste mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne (Chuv) geflogen werden. Die Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) beorderte drei Rettungshelikopter der Air-Glaciers, vier Ambulanzfahrzeuge und einen Rettungsarzt (Smur) zum Unfallort.

Mittlerweile konnten neun Personen, die bei diesem Unfall verletzt wurden, nach medizinischen Kontrollen und ambulanter Behandlung nach Hause zurückkehren, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat demnach ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Verursachung einer Explosion sowie fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Spanplatten des Aufbaus auf dem Umzugswagen sind durch die Wucht der Explosion zerfetzt worden. Bildquelle: Kantonspolizei Wallis. 1 / 3 Legende: Die Spanplatten des Aufbaus auf dem Umzugswagen sind durch die Wucht der Explosion zerfetzt worden. Kantonspolizei Wallis

Bild 2 von 3. Der Kompressor und die Konfettikanone befanden sich auf dem Anhänger des Umzugswagens. Bildquelle: RTS. 2 / 3 Legende: Der Kompressor und die Konfettikanone befanden sich auf dem Anhänger des Umzugswagens. RTS

Bild 3 von 3. Der Umzugswagen wurde von der Kantonspolizei für die Untersuchung festgesetzt. Bildquelle: RTS. 3 / 3 Legende: Der Umzugswagen wurde von der Kantonspolizei für die Untersuchung festgesetzt. RTS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Eine vor Ort anwesende Person sagte gegenüber Radio und Fernsehen RTS, dass gegen 15 Uhr ein lauter Knall zu hören war. «Wir dachten zuerst, es sei ein Feuerwerkskörper, aber wir haben schnell gemerkt, dass es lauter war», sagte eine Anwesende. Die Explosion sei vermutlich im ganzen Bagnertal gehört worden. Le Châble liegt im Talgrund unterhalb der Tourismusdestination Verbier.

Wegen der lauten Explosion haben viele Teilnehmende am Fasnachtsumzug eine Hörstörung erlitten. Die Kantonspolizei teilte mit, dass betroffene Personen, die nach 24 Stunden immer noch ein anhaltendes Pfeifen (Tinnitus) feststellen, einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollten.