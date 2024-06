Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Ein sonniger Nachmittag, der Duft frisch gemähten Grases, der ordentlich hergerichtete Garten – für viele gehört das Rasenmähen zum Frühlingsritual. Der Sommer kann kommen.

Sie sind mit der Hand in die Maschine gekommen, an die Klingen, und haben sich dabei schwer verletzt.

Doch hinter der vermeintlichen Gartenidylle lauern Gefahren, die teils unterschätzt werden. So verzeichnete das Universitätsspital Basel (USB) jüngst drei schwere Unfälle mit Rasenmähern. Die Folgen waren für die Betroffenen verheerend: Frakturen und sogar Amputationen. «Sie sind mit der Hand in die Maschine gekommen, an die Klingen, und haben sich dabei schwer verletzt», sagt Mediensprecherin Caroline Johnson.

Vorsichtsmassnahmen beim Rasenmähen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Sicherheitsregeln können Unfälle verhindern. Colourbox Um Unfälle zu vermeiden, empfiehlt das Unispital folgende Vorsichtsmassnahmen:

Finger weg von den Klingen: Auch wenn der Rasenmäher abgeschaltet ist, sollten Sie niemals mit blossen Hände in die Maschine fassen. Die Klingen können immer noch gefährlich sein.

Auch wenn der Rasenmäher abgeschaltet ist, sollten Sie niemals mit blossen Hände in die Maschine fassen. Die Klingen können immer noch gefährlich sein.

Verwenden Sie Werkzeug und Handschuhe: Wenn Sie eine Blockade lösen müssen, verwenden Sie Stöcke oder andere Werkzeuge. Tragen Sie dabei immer Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

Wenn Sie eine Blockade lösen müssen, verwenden Sie Stöcke oder andere Werkzeuge. Tragen Sie dabei immer Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.

Regelmässige Wartung: Überprüfen Sie den Rasenmäher regelmässig auf lose Teile oder den Verschleiss. Scharfe Klingen und ein gut gewartetes Gerät minimieren das Risiko.

Drei schwere Verletzungen innerhalb weniger Tage – das sei aussergewöhnlich hoch. Zum Vergleich: Normalerweise komme es pro Jahr in der ganzen Schweiz zu etwa zehn schweren Unfällen mit Rasenmähern, sowie 120 leichten bis mittelschweren Verletzungen.

Die unterschätzte Gefahr

Die Ursache liegt vermutlich in der vermeintlichen Harmlosigkeit der Gartengeräte. Gerade wenn der Rasenmäher ausgeschaltet ist.

Legende: So nicht! Wer am Rasenmäher arbeitet, sollte immer Handschuhe tragen. Colourbox

«Die Klingen sind natürlich trotzdem scharf», sagt Johnson und fügt an: «Man kann nie ganz sicher sein. Die Verletzungsgefahr ist hoch.»

Finger weg von scharfen Klingen

Wenn es notwendig ist, eine Blockade zu lösen, empfiehlt das Unispital, Stöcke oder andere Werkzeuge zu verwenden. «Und immer Handschuhe tragen», so Johnson. Das USB will mit dieser Information auch warnen – und hofft, dass die Hobbygärtnerinnen und -gärtner vorsichtiger an die Arbeit gehen.

Jedes Jahr verletzen sich in der Schweiz rund 14'000 Personen beim Gärtnern, so die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu).