«SkyView und Neue Digitalisierungsplattform sind beide nicht nur im Bau, sondern teilweise auch noch in der Konfiguration, was konstante konzeptionelle Instabilitäten und folglich überraschende, von beiden Seiten herführende Changes bedeutet.»

«Aussagengemäss wurde der Befolgung des Dekrets höchste Priorität eingeräumt, mit Vorrang vor der technischen und fachlichen Beurteilung. Eine fachlich fundierte, systematische Betrachtung der Nachteile und Auswirkungen im Vergleich zu den anderen Optionen erfolgte nicht, technische Risiken und Probleme wurden zu wenig betrachtet und fachmännisch nicht in der Tiefe beurteilt».

«Es ist zurzeit gänzlich unabschätzbar, wann die Inbetriebnahme von SkyView 4.0 erfolgen wird und was das System zu diesem Zeitpunkt funktional effektiv alles kann. Damit entsteht die Notwendigkeit des Weiterbetriebs (des bisherigen Systems) über die zuletzt erstellte Planung (1. Quartal 2030) hinaus bis zu einem unbestimmbaren Zeitpunkt in der Zukunft. Dieser kann jedoch je länger, desto weniger sichergestellt werden. (…) Ab 2030 schätzen wir die Teil- oder Totalausfallrisiken (des bisherigen Systems) als sehr hoch ein».

«Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Programm im C2Air-Bereich dringenden Handlungsbedarf hat, welcher nicht mehr mit inkrementalen, sondern nur mehr mit radikalen, schnell zu treffenden Massnahmen adressiert werden kann.»