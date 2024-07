Der Ferien- und der Wochenendverkehr sorgt vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels für Stau.

Am Sonntag bildete sich auch in Richtung Norden Stau, auf der Fahrt von Chiasso Richtung Gotthard.

Die A2 zwischen Mendrisio und Bissone ist wegen eines Erdrutschs Richtung Norden gesperrt. Das meldet die Viasuisse. Die Umleitung erfolge via Kantonsstrasse.

Der TCS-Verkehrsdienst meldet vier Kilometer Stau Richtung Norden: zwischen Quinto und dem Rastplatz Dosierstelle bei Airolo. Die Wartezeit beträgt bis zu 40 Minuten.

Auch Richtung Süden braucht es weiterhin Geduld, wenn auch nicht mehr so viel wie am Samstag: Der Stau zwischen Amsteg und Göschenen beträgt aktuell fünf Kilometer. Das bedeutet einen Zeitverlust von bis zu 50 Minuten, wie der TCS auf X mitteilt:

Am Samstagmittag hatten sich die Fahrzeuge noch auf einer Länge von bis zu 14 Kilometern gestaut. Gegen Samstagabend ebbte der Stau auf beiden Seiten des Gotthardtunnels wieder ab.

Variante über A13 wieder offen – aber nicht empfohlen

Bereits am Freitag war es zu Staus an beiden Portalen des Gotthardtunnels gekommen. Gegen Abend nahm die Staulänge auf beiden Seiten des Gotthards wieder ab.

02:36 Video A13 nach Reparaturarbeiten wieder befahrbar Aus Tagesschau vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Pünktlich zum Wochenende, an dem in mehreren Kantonen die Sommerferien begannen, wurde am Freitag die zweite wichtige Nord-Süd-Verbindung der Schweiz wieder dem Verkehr übergeben. Die San-Bernardino-Route war nach Unwettern im Bündner Südtal Misox zwei Wochen lang unterbrochen gewesen.

Kommendes Wochenende mehr Stau

Auch wenn mit der Wiedereröffnung der A13 und der planmässigen Eröffnung des Simplonpasses am Freitagabend alle Nord-Süd-Achsen des Schweizer Nationalstrassennetzes wieder offen sind, erwartet der Verkehrsdienst Viasuisse für die Wochenenden im Juli längere Staus.

Besonders viel Stau sagt der Verkehrsdienst für das nächste und übernächste Wochenende voraus. Denn am zweiten und dritten Juliwochenende beginnen in den Niederlanden und in fünf deutschen Bundesländern die Sommerferien. Bereits im vergangenen Jahr staute sich der Verkehr an diesen Wochenenden auf 15 bis 16 Kilometern. Die letzte grosse Reisewelle in Richtung Süden erwartet Viasuisse für das erste August-Wochenende.

Weil im benachbarten Österreich der Arlbergtunnel gesperrt ist, könnte es auch auf der Alternativroute zur A2, der San-Bernardino-Route zu, zusätzlichem Stau kommen. Die Verkehrsbelastung sei jeweils von Donnerstag bis Montag am grössten, auch an den ersten beiden Rückreisewochenenden im August, hiess es.

Viasuisse empfiehlt, an einem Dienstag möglichst früh am Morgen oder am späten Abend zu fahren.