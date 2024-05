Im Kanton Uri hat die Kantonspolizei kürzlich ihr Dosiersystem zur Eindämmung des Ausweichverkehrs vor dem Gotthard-Nordportal verfeinert. Das Dosiersystem wird in Kraft gesetzt, sobald sich die Autos auf einer Länge von drei Kilometern zu stauen beginnen.

In diesem Fall werden die Autobahneinfahrten in Göschenen und Wassen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Damit soll die Reise in Richtung Süden ab Amsteg nur noch über die Autobahn möglich sein. Tritt dieses Szenario ein, wird die Einfahrt Göschenen viermal pro Tag für jeweils 15 Minuten geöffnet.

Staut sich der Verkehr auf acht Kilometern, wird die Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Altdorf und Amsteg auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert. Zudem werden in Erstfeld und Amsteg je nach Belastung der Kantonsstrasse die Ausfahrten dosiert.