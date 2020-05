2.5 Kilometer vor dem Südportal hat die Oströhre ein Leck. Bis zu 100 Liter Wasser und Schlamm pro Sekunde schossen wiederholt von der Decke auf die Gleise. An einer Stelle, wo eine Karststruktur im Berg viel Wasser führt.

Nun sagt der Projektleiter von BLS Alptransit Stefan Irngartiner zu «Schweiz aktuell» von SRF: «Dort hat man im Fels das Wasser in zwei Schläuche eingeleitet, die Abdichtungsfolie drübergelegt und das Ganze miteinander verschweisst». Und weiter: «Und genau an dieser Stelle glauben wir, dass durch den hohen Wasserdruck diese Schläuche kaputtgegangen sind und auch einen Schaden am Abdichtungssystem verursacht haben.»

Legende: Ein Querschnitt durch den Lötschberg-Basistunnel. SRF

Rund 2.5 Kilometer vor dem Südportal des Lötschberg-Basistunnels kommt es immer wieder zu Wassereinbrüchen aus einer Karstquelle. Der Fels ist mit Spritzbeton aufgefüllt. Dann folgt eine Drainage-Schicht. Diese ist aus Wirrgeflecht und soll das Wasser ableiten.

Darauf folgt eine wasserdichte Folie aus Kunststoff und schliesslich die Innenschale aus Beton, das sichtbare Tunnelgewölbe also. Die Ableitung des Wassers aus der Karstquelle oberhalb des Tunnels erfolgt über zwei Schläuche. An mindestens einer Stelle scheinen nun diese Schläuche und auch die Abdichtungsfolie leckgeschlagen zu sein.

Kritik an den Schläuchen

Heinz Ehrbar ist Tunnelbauspezialist und lehrt an der ETH Zürich. Der Bauingenieur hat Zweifel an der Konstruktion des Wasserableitungssystems. «Ich gehe davon aus, dass die Schläuche nicht auf 100 Jahre Lebensdauer ausgelegt sind.»

Alles andere habe man an der EMPA getestet, von den Schläuchen habe er das nie gehört. Die Abdichtungsfolie aber könne erst reissen, wenn es einen zweiten Mangel gebe, und das müsse man abklären, sagt Heinz Ehrbar.

Hat die BLS zu lange gewartet?

Die BLS hat die Wassereintrittsstelle mit einem Auffangkanal abgedeckt. Doch wie es hinter der Betonschale genau aussieht, ist auch der BLS nicht klar. Normalerweise würden Abdichtungsfolie und Rohre miteinander verschweisst, sagt Irngartinger. «Das Problem ist aber aktuell, dass das alles hinter der Tunnelinnenschalung ist, also hinter dem Beton, das heisst, wir sehen diese Stellen nicht.» Für die genauen Details müsste die Tunnelwand aufgebrochen werden.

Tunnelexperte Ehrbar bemängelt, dass dafür seit dem ersten Wassereinbruch am 6. Februar drei Monate Zeit gewesen wäre. Der Tunnel und die Absetzbecken werden jetzt mit Kameras und Sensoren überwacht, so will die BLS die Sicherheit gewährleisten. «Mittelfristig möchten wir ab dem Herbst dieses Jahres eine zusätzliche Kaverne ausbrechen, seitlich neben dem Tunnel», sagt BLS Projektleiter Irngartinger zu «Schweiz aktuell». So könnte das Wasser in ein Absetzbecken neben dem Tunnel geleitet werden.

«Schwachpunkt im System»

Für Tunnelbauspezialist Ehrbar ist das die teuerste mögliche Lösung, sowohl vom Bau als auch vom Betrieb her für die nächsten 87 Jahre. «Sie müssen einen solchen Entsander auch entsprechend warten und unterhalten und haben weiterhin einen Schwachpunkt im System.»

Die BLS wird nun ihren Sanierungsplan einreichen. Das Bundesamt für Verkehr entscheidet dann, ob dafür ein möglicherweise achtstelliger Betrag bewilligt wird.