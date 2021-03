Die Rücktrittsbegründung von Andrea Gmür würde ich unter dem Stichwort «Gesichtswahrung» abbuchen. Sie war fraktionsintern umstritten, und vor allem im Ständerat hat man ihre Eignung stark angezweifelt. Auch stimmte die Chemie mit Präsident Gerhard Pfister immer weniger.

Mit Pfister ist ein Alphatier an der Parteispitze. Er will deutlicher erkennbar machen, was die «Mitte» eigentlich will. Gmür hat es nicht geschafft, dieses Profil zu schärfen. Gerade beim Streit ums Covid-Gesetz hinterliess die Fraktion einen konfusen Eindruck.

Mit Gmür hatte die Fraktion zwar eine mediengewandte Chefin mit gutem Auftritt nach aussen. Viel wichtiger wäre die Wirkung nach innen gewesen, ist die Fraktion doch in vielen Fragen gespalten. Da braucht es eine starke Autorität, damit die Differenzen nicht dominierend werden.

Die «Mitte» ist vor allem im Ständerat mit gewichtigen Persönlichkeiten stark vertreten und sitzmässig sogar die stärkste Partei. Eine Nachfolge aus dem Ständerat würde also Sinn ergeben.