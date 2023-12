Auf den Fahrplanwechsel Mitte Dezember lanciert Alliance Swisspass mit dem Halbtax Plus ein neues Angebot für öV-Nutzende.

Das neue Abo wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten.

Reisende sollen von einem Bonus ohne finanzielles Risiko profitieren können.

Das Halbtax Plus sei zwischen dem Generalabonnement und dem Halbtax anzusiedeln und richte sich an Reisende, die oft mit dem Halbtax unterwegs seien und den öV möglichst flexibel nutzen wollten, hiess es in der Medienmitteilung. Nutzende zahlen einen Betrag ein und erhalten im Gegenzug einen Bonus. Das persönliche Guthaben kann genutzt werden, um Billette, Tageskarten, Klassenwechsel, Velo- und Hundefahrausweise sowie Sitzplatzreservationen zu kaufen.

Legende: Wer viel Bahn fährt, bekommt ab Fahrplanwechsel eine Alternative zum Halbtax-Abo und GA. Keystone/Archiv/CHRISTIAN BEUTLER

Die öV-Branche gehe mit dem Halbtax Plus auf die veränderten Kundenbedürfnisse ein, schreibt die Alliance Swisspass. Der Gebrauch des öV verlagere sich immer mehr hin zu unregelmässiger und flexiblerer Nutzung, dadurch seien Einzeltickets in den letzten Jahren beliebter geworden.