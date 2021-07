Auf der Strecke zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zug war am Mittwochmorgen der Bahnverkehr zwischen Thalwil und Baar für rund zwei Stunden unterbrochen.

Bis zirka 8 Uhr war mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen, wie die SBB meldete.

Schuld war eine Fahrleitungsstörung. Diese konnte mittlerweile behoben werden und die Züge verkehren wieder nach Fahrplan.

01:53 Video Aus dem Archiv: Rekordverlust bei der SBB Aus Tagesschau vom 15.03.2021. abspielen

Reisenden von Zürich nach Zug wurde empfohlen, via Affoltern am Albis reisen. Wer von Genf-Flughafen, Genf, Lausanne, Bern, Olten, Yverdon-les-Bains, Neuenburg, Biel und Basel SBB nach Zug gelangen wollte, sollte via Luzern fahren. Reisenden von Thalwil und Zürich Hauptbahnhof empfahl die SBB die Reise nach Luzern via Olten.

Ebenfalls eine Fahrleitungsstörung gab es auf der Strecke Zürich Stadelhofen-Rapperswil SG. Auf dieser war der Bahnverkehr zwischen Feldbach und Rapperswil SG unterbrochen. Die Züge der Linie S7 und S20 fielen demnach aus, es wurden Bahnersatzbusse organisiert. Reisenden von Zürich HB nach Rapperswil SG wurde geraten, via Wetzikon zu reisen.