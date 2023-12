Bei Gefährdung des Lebens handelt es sich um eine Katalogtat. Nur bei Härtefällen kann von der Landesverweisung abgesehen werden. Der 30-Jährige sei aber kein Härtefall, stellte der Richter klar. So sei er nicht in der Schweiz aufgewachsen, spreche die Sprache kaum und ein Grossteil seiner Familie lebe in Eritrea. Ausserdem könne seine Schizophrenie in Eritrea behandelt werden, auch wenn der Standard nicht der gleiche sei.

Ob er zurückgeschickt werden kann, muss letztlich das Migrationsamt entscheiden. Der Mann sei zwar anerkannter Flüchtling, eine Wegweisung könne aber bei schweren Taten ausgesprochen werden.

An der Verhandlung vor einer Woche sagte der 30-Jährige, dass er in Eritrea als Kindersoldat eingezogen worden sei und Folter erlebt habe. Er sei desertiert und illegal ausgewandert. Die geschilderten Erlebnisse wollten die Richter zwar nicht bestreiten. Jedoch könnten Deserteure wieder zurückkehren, indem sie vor Ort eine Steuer zahlen und ein Entschuldigungsschreiben abgeben müssten.

Weiter hielt der Richter fest, dass sich das Bundesgericht jüngst mehrfach in diesem Sinne für Landesverweisungen von Eritreern entschieden habe.