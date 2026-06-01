Bahnstrecke von Olten nach Zürich ist eingeschränkt

Die Bahnstrecke von Olten nach Zürich ist zwischen Lenzburg und Mägenwil eingeschränkt.

Grund dafür ist ein Gleisschaden, wie die SBB auf ihrer Webseite schreibt.

Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am frühen Dienstagmorgen, 01:30 Uhr.

Wie die SBB auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilt, ist ein Schaden an einer Weiche der Grund für die Einschränkung.

Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen, so die SBB. Betroffen sind die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR35, IR55, RE12, RE37, S19, S23 und S42.