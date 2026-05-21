SBB-Fahrplan-Entwurf für 2027 liegt vor: die wichtigsten Punkte

Die SBB hat den Fahrplanentwurf für das Jahr 2027 veröffentlicht. Sowohl bei Kurz- und Langstrecken als auch im internationalen Bahnverkehr sind Änderungen geplant. Die wichtigsten Änderungen:

Die Bevölkerung wird gefragt Box aufklappen Box zuklappen Das Bundesamt für Verkehr legt vom 22. Mai bis 9. Juni den Fahrplanentwurf 2027 auf seiner Website zur Vernehmlassung auf. Via Online-Formular können Meinungen und Anliegen an die kantonalen Stellen übermittelt werden, die für den öffentlichen Verkehr zuständig sind. Der definitive Fahrplan wird vor dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 veröffentlicht.

Häufiger nach Italien, pünktlicher nach Deutschland

Folgende Änderungen sind über die Schweizer Grenze hinaus geplant:

Mehr Fahrten nach Paris

Ab April 2027 gibt es wieder drei tägliche TGV-Verbindungen pro Richtung zwischen Lausanne, Genf und Paris.

Pünktlichere Züge nach Stuttgart

Die IC-Züge zwischen Zürich und Stuttgart erhalten auf deutschem Gebiet mehr Zeitreserven. Dadurch sollen die Verbindungen zuverlässiger werden.

Neue Nachtzüge nach Amsterdam

Auf der Strecke Zürich–Amsterdam sollen künftig Nightjets der neuen Generation eingesetzt werden – mit mehr Komfort für Nachtreisende.

Zweiter Direktzug nach Venedig

Zwischen Zürich und Venedig verkehren künftig zwei tägliche Direktzüge in jede Richtung statt nur einer. Dafür wird eine bestehende Verbindung nach Lugano bis nach Venedig verlängert.

Saisonale Direktverbindung an die Adria

Der bisherige Direktzug Zürich–Florenz endet künftig in Bologna – fährt im Sommer aber weiter bis Rimini. Damit entsteht eine saisonale Direktverbindung von der Schweiz an die Adriaküste.

Täglich direkt nach La Spezia

Die Verbindung Zürich–Genua–La Spezia wird neu täglich angeboten. Die bisherige saisonale Verlängerung bis Livorno entfällt dagegen.

Schneller und bequemer zwischen den Regionen

Die folgenden Änderungen sind im Bahnverkehr zwischen den Städten und Regionen geplant:

Mehr Platz zwischen Zürich und Luzern

Auf der Linie IR75 Luzern–Zürich HB gibt es unter der Woche künftig mehr Kapazität. Allerdings ist für die Weiterfahrt nach Konstanz neu meist ein Umsteigen in Zürich nötig.

Direktzug bis Bern Europaplatz

Ein zusätzlicher Morgen-IC von Zürich nach Bern wird testweise bis Bern Europaplatz verlängert. Reisende gelangen damit ohne Umsteigen direkt in den Westen der Bundesstadt.

Schnellere Verbindung ins Kandertal

Zusätzliche IC-Züge von Bern nach Brig halten testweise auch in Frutigen. Dadurch entsteht eine schnelle Direktverbindung ins Kandertal.

Ausbau des Nachtnetzes

Die SBB will mehrere nationale Nachtverbindungen weiterführen – unter anderem zwischen Bern, Zürich und Genf. Neu geplant ist zudem ein Nachtzug Zürich–Chur mit Anschluss zum Flughafen Zürich.

Viele Baustellen bringen Einschränkungen Box aufklappen Box zuklappen Parallel zum Ausbau des Angebots stehen 2027 zahlreiche Bauarbeiten im In- und Ausland an. Dadurch kommt es zeitweise zu Sperrungen und längeren Reisezeiten.

Früher an den Flughafen, mehr Halte im Glarnerland

Diese drei Änderungen plant die SBB im regionalen Bahnverkehr:

Direktverbindung um den Zürichsee

Die Zürcher S-Bahn-Linien S8 und S5 werden verknüpft. Dadurch entstehen neue Direktverbindungen zwischen dem Zürcher Oberland und der linken Zürichseeseite.

Mehr Stopps im Glarnerland

Die S25 Zürich–Linthal hält neu auch in Niederurnen und Oberurnen. Dadurch verbessert sich das Angebot Richtung Zürich deutlich.

Früher an den Flughafen Zürich

Die Nacht-S-Bahn SN22 fährt neu bis zum Flughafen Zürich. Reisende erreichen diesen künftig bereits um 4:39 Uhr.