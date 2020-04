Seit gestern gelten die gelockerten Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Das zeigt sich auch am Verkehrsaufkommen.

Seit gestern dürfen unter anderem Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Gerade für Einkaufstouren in solche Läden ist das eigene Auto äusserst praktisch – und oft notwendig. Nun zeigen Daten aus dem Kanton Zürich, dass der motorisierte Individualverkehr gestern im Vergleich zu den Montagen davor tatsächlich um fast 20 Prozent zugenommen hat.

Seit der Einführung der Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ab dem 17. März ist das Verkehrsvolumen auf den Zürcher Strassen um fast einen Drittel gesunken.

An den ausgewählten Zählstellen, die das Statistische Amt des Kantons Zürich zusammengetragen hat, waren im Schnitt noch etwa 200'000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs. Gestern waren es rund 240'000, also rund 20 Prozent mehr. Auch unabhängig von den Lockerungen zeigte sich in den letzten Wochen ein langsamer, aber stetiger Trend zu mehr Verkehr.

Auch die ÖV-Nutzung nahm gestern relativ stark zu. Das zeigen Daten der Haltestelle Hardbrücke in der Stadt Zürich. Gestern nutzten dort rund 23'500 Personen das ÖV-Angebot, in den Montagen zuvor kletterte die Zahl nie über 19'000.

Dass sich die Zürcher Bevölkerung grundsätzlich mehr bewegt, zeigt auch noch eine weitere Datenquelle. Das Statistische Amt des Kantons Zürich lässt zusammen mit der ETH Zürich den Standort von rund 2'500 Personen erheben. Die Firma «Intervista» sammelt seit 2018 die Handy-Positionsdaten von Freiwilligen und gibt sie anonymisiert weiter. Daraus ergibt sich eine für die Schweiz repräsentative Mobilitätsstudie.

Gemäss dieser Datenquelle haben sich die Zürcher im Mittel gestern so viel bewegt wie seit dem Beginn der Massnahmen nicht mehr: Nämlich 9.5 Kilometer weit. Das ist aber immer noch mehr als halb so wenig wie vor der Krise.