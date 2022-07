Der für Mittwoch angekündigte Streik bei der Lufthansa schlägt auch auf die Konzerntochter Swiss durch.

Die Schweizer Airline streicht ein Dutzend Flüge.

Davon sind rund 1000 Passagiere betroffen, wie Swiss-Sprecherin Karin Montani am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Konkret habe die Swiss die Flüge von Genf nach Frankfurt (3 Hin- und Rückflüge) und Zürich nach Düsseldorf (3 Hin- und Rückflüge) annulliert. «Die Swiss informiert ihre Fluggäste über die Flugstreichungen und sucht nach möglichen Alternativen», erklärte Montani. So werde die Swiss am Tag nach dem Streik, am Donnerstag, mit einem grösseren Flugzeug nach Düsseldorf fliegen, um mehr Passagiere an ihr Ziel zu befördern.

Auch die von der Lufthansa durchgeführten Flüge ab Zürich nach Frankfurt und München seien wegen des Streiks abgesagt worden. Wie viele Passagiere da betroffen seien, konnte die Swiss-Sprecherin nicht sagen.

Lufthansa streicht Flüge wegen Warnstreiks Box aufklappen Box zuklappen Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch rund 20'000 Lufthansa-Beschäftigte zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser werde im Flugplan der Lufthansa zu «grossen Einschränkungen» führen, warnt die Lufthansa. Man werde die Flugstreichungen am Dienstag im System publizieren und den betroffenen Fluggästen möglichst Alternativen anbieten, schreibt die Airline weiter. Passagiere ohne Umbuchungen sollten nicht zu den Flughäfen kommen, weil dort «nur wenige oder gar keine» Serviceschalter geöffnet sein werden, warnte das Unternehmen. Einen Überblick über die geplanten Absagen hat das Unternehmen zunächst nicht veröffentlicht.



Die Lufthansa selbst hat wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Zu Flugabsagen werde es bereits an diesem Dienstag sowie am Donnerstag und Freitag kommen, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt sollen mehr als 1000 Flüge ausfallen, wovon 134'000 Passagiere betroffen sind.