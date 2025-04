Der bundesrätliche Jet ist zurück in der Schweiz. Beim Start in Ankara kam es zu einer kurzzeitigen Schubminderung im rechten Triebwerk.

Ein Technikerteam in Antalya fand keine Schäden. Das Flugzeug ist nach dem Start in Ankara dort zwischengelandet – der Jet ist jetzt wieder voll einsatzbereit.

Der Vorfall betrifft den neuen Bombardier Global 7500 des Bundes, Einsatzstart war der vergangene Februar.

Der neue Bundesratsjet vom Typ Bombardier Global 7500 ist wieder sicher in der Schweiz. Nachdem die Maschine am Samstag beim Start in Ankara kurzzeitig Schubprobleme hatte, wurde sie zur Überprüfung in der Türkei zurückgehalten. Mit an Bord war auch Aussenminister Ignazio Cassis.

Legende: Offenbar ist das brandneue Flugzeug intakt, und der Schubverlust beim Start in Ankara ist ein bekanntes Phänomen in der Luftfahrt, teilt die Schweizer Armee mit. Ein Techniker-Team untersuchte das Triebwerk in Antalya, wo der Jet am Samstag zwischengelandet war. Reuters / Denis Balibouse

Ein Technikerteam untersuchte in Antalya das rechte Triebwerk. Gemäss Mitteilung der Schweizer Armee wurde kein technischer Defekt festgestellt. Der Vorfall sei auf einen kurzzeitigen Strömungsabriss zurückzuführen – ein seltenes, aber bekanntes Phänomen in der Luftfahrt. Die Flugsicherheit sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Keine Schäden festgestellt

Der betroffene Jet ist das neueste Mitglied der Flotte des Bundes. Der reguläre Einsatz des Flugzeugs war ab Februar 2025 vorgesehen. Nach der Überprüfung steht das Flugzeug nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung.