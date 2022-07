Legende: Die russische Maschine vom Typ Iljuschin am 16. Juni 2021 nach dem Gipfeltreffen zwischen der USA und Russland in Genf. Reuters

Die Landung eines russischen Jets am Euroairport in Basel/Mulhouse hat am Mittwochabend für Aufregung gesorgt: Bei der gelandeten Maschine vom Typ Iljuschin 2-96-300 handelt es sich ausgerechnet um das Flugzeug der russischen Regierung, in dem auch Präsident Wladimir Putin transportiert wird, sagt Aviatikexpertin Marion Venus. Nach der Landung hat der russische Flieger den Euroairport um 23 Uhr wieder in Richtung Moskau verlassen.

Jet verfügte über Sonderbewilligung

Für russische Flieger ist der Schweizer Luftraum eigentlich aufgrund der Sanktionen gegen Russland gesperrt. Am Donnerstag aber bestätigt das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) gegenüber SRF, dass dieser Flieger eine Sonderbewilligung hatte und deshalb den Schweizer Luftraum passieren durfte. Das Bazl habe diese Sonderbewilligung erst bei der zweiten Anfrage gutgeheissen, die erste Anfrage der russischen Behörden wurde aufgrund der Ukraine-Konferenz in Lugano abgelehnt.

Dass der russische Flieger nun trotz Sperrung des Luftraums über die Schweiz fliegen durfte, sei keine Besonderheit. Hinter der Bearbeitung solcher Anfragen stecke ein etablierter Prozess, bei welchem jeweils die Bundesverwaltung darüber befinde, ob ein Antrag stattgegeben werde oder nicht, sagt Christian Schubert, Sprecher des Bazl.



Diplomaten in die Heimat geflogen

Grund für diesen Sonderflug waren russische Diplomatinnen und Diplomaten, die bis Ende März am Europarat in Strassburg tätig waren, und ihre Angehörigen, die am Mittwoch zurück nach Russland geholt wurden. Mit dem Austritt Russlands aus dem Europarat Ende März erübrigte sich ihr Engagement als russische Vertretung am Europarat.

Aus Kreisen des Europarats wurde am Donnerstag gegenüber SRF ausserdem bestätigt, dass am Mittwochabend auch eine Tafel, die bis anhin noch an der Fassade des Europaratsgebäudes hing, abgenommen wurde. Diese Tafel hatte auf die russische Vertretung am Europarat hingewiesen und ist mit dem Austritt Russlands obsolet geworden.