Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Kanton Genf entzieht heute ab 14 Uhr allen Veranstaltungen auf öffentlichem Grund die Genehmigung.

Grund dafür ist eine Wetterwarnung, laut der ab dem späten Nachmittag in dieser Region ein heftiger Sturm zu erwarten ist.

Gemäss SRF Meteo drohen am Abend grossräumige Gewitter, Böenfronten können auch bereits weit vor den Gewittern auftreten. In den Alpentälern bläst zudem ein Föhnsturm.

Laut einer Mitteilung der Genfer Kantonsverwaltung kommt es in Genf am Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch kann es grosse Hagelkörner, Blitzeinschläge und ergiebige Regenschauer geben.

Die Absage betrifft insbesondere die Fanzone im Gebiet Plainpalais, wo um 18 Uhr beim Start des Fussball-Europa­meister­schafts­spiels Schweiz-Italien 15'000 Zuschauer erwartet wurden.

Legende: Keystone/Salvatore Di Nolfi/Archiv

Bereits am Freitag hatte der Bund vor einem «explosiven Wettercocktail» gewarnt, der sich am späten Samstagnachmittag vor allem in der Westschweiz zusammenbraue. Auch SRF Meteo warnt vor Starkregen, Hagel und Sturm- oder gar Orkanböen.

In den Alpen wird demnach ein Föhnsturm erwartet. Mit den Gewittern gehe es vermutlich ab dem Nachmittag im Westen und Süden los, am Abend könnte es grossräumige Gewitter geben, schreibt SRF Meteo im «Weather Watch». Böenfronten könnten auch weit weg von Gewittern auftreten, entsprechend sei heute Vorsicht geboten.