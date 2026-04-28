US-Firma wollte in Muttenz über 500 Millionen Euro investieren und mehr als 300 Arbeitsplätze schaffen. Nun wird das Grossprojekt nicht realisiert. Die Gemeinde verliert damit eine der grössten geplanten Ansiedlungen der letzten Jahre.

Corden Pharma stoppt das geplante Grossprojekt auf dem Schweizerhalle-Areal, das Investitionen von rund 500 Millionen und mehrere Hundert Arbeitsplätze gebracht hätte.

Der Entscheid folgt einer strategischen Neubewertung. Die US‑Zölle gelten dabei als ein möglicher Einflussfaktor.

Die Gemeinde Muttenz bedauert den Rückzug des Unternehmens.

Der amerikanische Wirkstoffhersteller Corden Pharma, der auch für die boomenden Abnehmmedikamente produziert, hatte das Projekt vor einem Jahr angekündigt. Geplant war ein neues Produktionsgebäude mit über 300 Arbeitsstellen.

Legende: So hätte der Neubau in Muttenz aussehen sollen. Dazu kommt es nun nicht. Visualisierung: Corden Pharma

Schweizerhalle sei ideal für eine solche Anlage, sagte CEO Michael Quirmbach damals gegenüber SRF: «In Schweizerhalle finden wir eine Infrastruktur vor, die ideal ist, um Chemie im grossen Massstab zu betreiben.» Auch der Zugang zu Fachkräften sei in der Region hervorragend, betonte er mit Blick auf den starken Life‑Science‑Cluster.

Die anfängliche Euphorie trotz bereits angekündigter US‑Zölle ist verflogen: Corden Pharma stellt das Muttenzer Projekt zurück. Der Entscheid folgt einer strategischen Überprüfung, während das Unternehmen «andere Möglichkeiten evaluiert», wie eine Sprecherin gegenüber AWP bestätigte. Zuvor hatten CH‑Media‑Publikationen über den Projektstopp berichtet.

Corden hält an Wachstumsplänen fest

Trotz Projektstopp hält Corden Pharma am Ziel fest, mit Peptiden über 1 Milliarde Euro Umsatz zu erzielen. Die Nachfrage bleibt stark, und das Unternehmen baut seine Kapazitäten weltweit weiter aus. Peptide werden unter anderem für Abnehmmedikamente eingesetzt.

Legende: Symbolbild: Peptid‑Wirkstoffe für Abnehmmedikamente: Solche Produkte hätte Corden Pharma in Muttenz herstellen wollen. Keystone / ROBERTO PFEIL

Die Schweiz und Europa bleiben für Corden Pharma wichtige Standorte. Das Unternehmen will im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie weiter in der Region investieren. Details zu den nächsten Schritten sollen später folgen.

Grosse Enttäuschung in der Gemeinde Muttenz

Laut den ursprünglichen Plänen hätte der Bau des Werks bereits 2025 starten sollen, die Aufnahme der Produktion war für die erste Hälfte 2028 vorgesehen. Die Gemeinde Muttenz, zu der das Schweizerhalle-Areal gehört, reagiert enttäuscht auf den Entscheid von Corden Pharma.

Wir bedauern es äusserst, wir haben uns eigentlich gefreut, dass hier ein grosses Projekt geplant war.

Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann sagt gegenüber SRF: «Wir bedauern es äusserst. Wir haben uns eigentlich gefreut, dass hier ein grosses Projekt geplant war.» Das Vorhaben hätte neue Arbeitsplätze und wohl auch zusätzliche Steuereinnahmen gebracht.

Über die Gründe wurde die Gemeinde nicht informiert. Ende Oktober teilte Corden Pharma lediglich mit, dass die Investitionspläne vorerst ruhen. Seither zeichnet sich ab, dass das Projekt wohl nicht mehr kommt. Muttenz bleibt mit Arealentwickler G‑Tec im Austausch, konkrete Hinweise auf eine Wiederaufnahme gibt es derzeit nicht.

US‑Zollpolitik als möglicher Faktor

Brancheninsider vermuten laut CH Media, dass die US‑Zollpolitik den Entscheid beeinflusst haben könnte. 2025 hatte die US‑Regierung hohe Zölle auf Schweizer Importe angekündigt. Anfang April 2026 folgten generelle Zölle von bis zu 100 Prozent auf patentgeschützte Medikamente und Wirkstoffe; für Schweizer Exporte gilt ein reduzierter Satz von 15 Prozent, mit möglichen Ausnahmen bei entsprechenden Vereinbarungen.