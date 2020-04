Der Schweizerische Gewerbeverband übt auch in einem Brief an Verteidigungsministerin Viola Amherd scharfe Kritik: Die Armee habe die Arbeitgeber ungenügend über die Verlängerung der Einsätze bestimmter Truppen bis Ende Juni informiert. Jede Absenz am Arbeitsplatz habe Auswirkungen, ganz besonders in der momentanen Lage. Der Gewerbeverband appelliert an Bundesrätin Amherd, keine Leerzeiten bei den Truppen entstehen zu lassen: «Dafür hätte die Wirtschaft angesichts der betrieblichen Probleme überhaupt kein Verständnis». Gegenüber der «Rundschau» verlangt Gewerbeverbands-Direktor Bigler zudem eine wirtschaftsfreundliche Urlaubs-Regelung für Armeeangehörige, die für dringende Aufgaben am Arbeitsplatz benötigt würden.

Die Armee erklärt auf Anfrage, sie habe die Arbeitgeber nicht frühzeitig informieren können über die Verlängerung der Einsätze. Dies, weil es ein dringlicher Entscheid gewesen sei. Zum Vorwurf der Leerzeiten sagt die Armee, zurzeit sei rund die Hälfte der aufgebotenen 4500 Soldaten «vollbeschäftigt». Der Rest stelle die Ablösung und die Reserve sicher. Der Forderung nach einer wirtschaftsfreundlichen Urlaubsregelung entgegnet die Armee: Priorität habe der Einsatz zugunsten des Gesundheitswesens und das Retten von Menschenleben. Seit gestern Dienstag gewähre die Armee aber auf Antrag wieder Urlaube.