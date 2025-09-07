Im Aargau wurden Schafe gestohlen – und niemand weiss, wie

Ab einer Weide in Rupperswil AG sind in der Nacht offenbar acht Schafe entwendet worden.

Der Wert der Tiere wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. Der Besitzer hat Strafanzeige eingereicht.

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, sind die genauen Umstände unklar. Ermittlungen ergaben, dass weder die Hecke um die Weide beschädigt wurde noch der Strom im Elektrozaun um die Weide abgeschaltet wurde.

Legende: Von dieser Weide wurden die Schafe offenbar entwendet. KAPO AG

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone/SDA sagte Polizeimediensprecher Adrian Bieri, es seien mehr als acht Schafe auf der Weide gewesen.

Der Besitzer gehe von einem Diebstahl aus und der Polizei seien auch keine entlaufenen Schafe gemeldet worden. Die Weide befindet sich in der Nähe der Zuckermühle Rupperswil.