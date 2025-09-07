 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Weide in Rupperswil Im Aargau wurden Schafe gestohlen – und niemand weiss, wie

07.09.2025, 11:34

Teilen
  • Ab einer Weide in Rupperswil AG sind in der Nacht offenbar acht Schafe entwendet worden.
  • Der Wert der Tiere wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. Der Besitzer hat Strafanzeige eingereicht.

Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, sind die genauen Umstände unklar. Ermittlungen ergaben, dass weder die Hecke um die Weide beschädigt wurde noch der Strom im Elektrozaun um die Weide abgeschaltet wurde.

Grüne Wiese mit Häusern im Hintergrund unter bewölktem Himmel.
Legende: Von dieser Weide wurden die Schafe offenbar entwendet. KAPO AG

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone/SDA sagte Polizeimediensprecher Adrian Bieri, es seien mehr als acht Schafe auf der Weide gewesen.

Der Besitzer gehe von einem Diebstahl aus und der Polizei seien auch keine entlaufenen Schafe gemeldet worden. Die Weide befindet sich in der Nähe der Zuckermühle Rupperswil.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)