Basel: Roche will noch höher hinaus

Der Basler Pharmakonzern Roche plant am Rhein einen dritten Turm.

Dieser soll mit maximal 220 Metern noch höher werden als die beiden bisherigen Türme.

Im Jahr 2023 werden am Standort in Kleinbasel alte Gebäude abgerissen, die durch den neuen Turm ersetzt werden sollen.

Schon heute prägen die beiden markanten Roche-Türme das Basler Stadtbild. Turm Nummer 2 ist zwar noch im Bau, überragt seinen kleineren Bruder aber bereits. Nun soll ein dritter Turm folgen, wie Roche heute bekannt gab. Bislang war die Idee, dort drei kleinere Hochhäuser zu bauen.

Es handle sich zwar noch um eine Vision, wie Standortleiter Jürg Erismann an einer Medienkonferenz betonte. Dennoch liegen bereits Visualisierungen vor. Darauf ist zu sehen, dass der dritte Bau ähnlich wie die ersten beiden Türme aussehen soll. Für die Gestaltung wären ebenfalls die Basler Architekten Herzog & de Meuron verantwortlich.

Bild 1 / 4 Legende: Weil der Platz in der Stadt Basel begrenzt ist, wächst der Roche-Hauptsitz in Basel in die Höhe. Visualisierung zvg Roche Bild 2 / 4 Legende: Die Struktur des neuen Gebäudes soll ähnlich sein wie bei den bisherigen Türmen: In Abstufungen gehen die Stockwerke Richtung Himmel. Visualisierung zvg Roche Bild 3 / 4 Legende: Blick von der Wettsteinbrücke: Roche prägt das Stadtbild im Kleinbasel schon heute. Der geplante dritte Turm ganz rechts kommt noch näher zum Rhein hin. Visualisierung zvg Roche Bild 4 / 4 Legende: Zwischen der Grenzacherstrasse (unten) und dem Rhein entsteht neuer Freiraum. Dieser soll als Grünfläche auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Visualisierung zvg Roche

Die Pläne seien ein Bekenntnis zum Standort Basel und zur Schweiz, sagte Erismann an der Medienkonferenz. Er betonte auch, dass Roche trotz Corona weiterhin auf Büroarbeit setze und diese nur bedingt durch Home-Office ersetzt werden könne. «Wir sind fest davon überzeugt, dass Innovation insbesondere im persönlichen Austausch entsteht. Deshalb werden wir sehr attraktive Büroarbeitsplätze im Herzen der Stadt zur Verfügung stellen.»

Legende: Von den sechs höchsten Häusern der Schweiz stehen drei in der Stadt Basel und drei im Kanton Zürich. Mit rund 220 Metern wäre der dritte Roche-Turm am höchsten. SRF

Gleichzeitig mit dem Bau neuer Gebäude will Roche das Gebiet am Rhein aufwerten und einen Teil der neuen Grünfläche der Bevölkerung zugänglich machen. Heute ist nur ein schmaler Weg zwischen Rhein und Roche-Areal für Fussgänger und Velofahrer passierbar, dies will Roche nun ändern.

Kaum Widerstand gegen Türme Die Pharmakonzerne Roche und Novartis gehören in Basel zu den wichtigsten Arbeitgebern und Steuerzahlern. Schon in der Vergangenheit hat sich deshalb in der Bevölkerung nur wenig Widerstand gegen Ausbaupläne der Pharmariesen gebildet. Auch in der Politik waren zuletzt die Pläne für den zweiten Roche-Turm unumstritten. Die Bedenken, Roche oder Novartis könnten wegziehen, sind schlicht zu gross. Lediglich einzelne Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich und erhielten von Roche teilweise finanzielle Entschädigungen.

Wann Roche mit dem Bau des neuen Turms beginnen will, ist noch offen. Mit dem Abriss der bestehenden und in die Jahre gekommenen Gebäude auf dem sogenannten Südareal will Roche 2023 beginnen.