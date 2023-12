Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Aids-Hilfe Schweiz haben das Ziel, dass sich bis 2030 niemand in der Schweiz mehr mit HIV infiziert. Dies will man unter anderem mit einem neuen Stop-Aids-Programm schaffen, das insbesondere Risikogruppen wie Drogenkonsumenten, Häftlinge und Prostituierte anspricht. Zusätzlich sollen auch vermehrt Jüngere auf die Risiken einer HIV-Ansteckung aufmerksam gemacht werden. Aktuell steckt sich im Schnitt jeden Tag jemand mit dem HI-Virus an. So wurden im letzten Jahr laut BAG 371 Neuinfektionen gezählt. Das sind fast 50 Fälle oder 14 Prozent mehr als im Vorjahr.