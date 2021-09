Aus Anlass des Welt-Alzheimer-Tages fordern nationale Dachorganisationen bessere Rahmenbedingungen für Prävention, Erforschung und Behandlung von Alzheimer und anderen Demenzformen. Derzeit leben rund 146'500 Menschen mit Demenz in der Schweiz. Die meisten davon sind an Alzheimer erkrankt. Diese Zahl werde sich in den kommenden drei Jahrzehnten verdoppeln, schreiben Alzheimer Schweiz, Swiss Memory Clinics sowie die Stiftung Synapsis in einer Mitteilung. Demnach werden in der Schweiz im Jahr 2050 rund 315'000 Menschen mit Demenz leben. Eine solche Zunahme könne das heutige Betreuungs- und Versorgungssystem nicht bewältigen. Bereits heute verursachen Demenzen jährliche Kosten von rund 11.8 Milliarden Franken, wovon die Angehörigen rund 5.5 Milliarden Franken durch unbezahlte Betreuungs- und Pflegeleistungen übernehmen. (sda)