Skipiste auf der Piazza Manzoni

Aus Tagesschau vom 5.12.2015

In Lugano können Kinder zwischen 3 und 12 Jahren auf einer städtischen Piste Skifahren lernen. Organisiert wird diese von der Schweizer Skischule Lugano. Schneesport erreichbar machen - so lautet denn auch das Ziel der so genannten Schneesport-Initiative.