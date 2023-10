Wer mit dem Bus oder mit dem Velo durch das Berner Elfenauquartier fährt, dem stechen sie ins Auge: Die polnische Botschaft hat am Zaun ihrer Residenz an der Elfenstrasse zahlreiche Werbeplakate montiert.

Legende: Eine Plakatausstellung bei der polnischen Botschaftsresidenz in Bern macht Werbung für Ferien in Polen. SRF/Adrian Müller

Sie zeigen diverse polnische Tourismusregionen wie die «kaschubische Schweiz» oder den «polnischen Jura».

Die polnische Botschafterin Iwona Kozlowska rührt mit der Ende September lancierten Plakatausstellung bei der Berner Bevölkerung die Werbetrommel für polnische Städte und Tourismusregionen.

Legende: Die Plakate am Zaun sollen weg: Die polnische Botschafterin Iwona Kozlowska hat die Rechnung ohne die Berner Behörden gemacht. SRF/Adrian Müller

«Wir wollen Polen bekannter machen. Den Leuten die polnische Seele vermitteln, die wie jene der Schweiz sehr naturverbunden ist», sagt sie.

Diese Werbeplakate sind weder bewilligt noch bewilligungsfähig.

Die polnische Botschaft ist nicht die einzige, die ihre Zäune für Werbezwecke nutzt. Mehrere Meter grosse Reklamen mit dem Slogan «Incredible India» sind an den Metallpfosten der indischen Botschaft an der Kirchenfeldstrasse montiert, sie zeigen Strände und Tempel.

1 / 3 Legende: So wirbt die indische Botschaft an der Thunstrasse für ihre Tourismusdestinationen. SRF/Adrian Müller 2 / 3 Legende: Die belgische Botschaft hat am Zaun eine Ausstellung zum Klimawandel montiert. SRF/Adrian Müller 3 / 3 Legende: Die britische Botschaft machtTourismuswerbung im Schaukasten an der Thunstrasse. SRF/Adrian Müller

Die britische Botschaft macht in ihren am Botschaftszaun installierten Schaukasten ebenfalls Werbung für Tourismusregionen. Die belgische Botschaft vis-à-vis hat an ihrer Umzäunung eine Fotoausstellung zum Klimawandel montiert.

Berner Baupolizei leitet Verfahren gegen Botschaft ein

Die Auslandsvertretungen haben die Rechnung jedoch ohne die Baupolizei der Stadt Bern gemacht. Sie eröffnet ein Verfahren gegen die polnische Botschaft.

«Diese Werbeplakate sind weder bewilligt noch bewilligungsfähig», schreibt das Bauinspektorat auf Anfrage des SRF-Regionaljournals. «Wir werden die polnische Botschaft auffordern, die Plakate zu entfernen.»

Die polnische Botschafterin sagt, man habe vorab keine Bewilligung für die Plakatausstellung eingeholt. Diese hingen ja am Zaun der eigenen Botschaftsresidenz.

Reklamationen aus der Bevölkerung habe es nicht gegeben. Etliche Leute aus dem Quartier hätten sich hingegen bei der Botschaft über die Tourismusregionen in Polen erkundigt: «Die Plakate stören nicht, ganz im Gegenteil», so Kozlowska.

Das bestätigt die Quartiervertretung «Quav4» auf Anfrage, die Reklamen an der Botschaft seien bei den Anwohnerinnen und Anwohnern «kein Thema».

Schweizer Botschaft in Warschau macht Plakatwerbung

Woher hatte die polnische Botschafterin überhaupt die Idee für die Plakatausstellung? «Für die Ausstellung haben wir uns von der Schweizer Botschaft in Warschau inspirieren lassen», so Kozlowska zu SRF. Denn Schweizer Diplomaten hätten in Warschau an bester Lage Werbeplakate der Schweiz am Zaun der Botschaft aufhängen lassen.

Legende: Die Schweizer Botschaft in Warschau montierte Werbeplakate an ihrem Zaun – und inspirierte so die polnische Botschaft in der Schweiz. Google Street View

Von der Kapellbrücke bis zum Landwasserviadukt: Ein Blick auf Google Maps zeigt, wie die Schweizer Botschaft von Werbeplakaten umringt ist. Sie hängen auf dem Bild sogar unmittelbar neben dem Schweizer Wappen.

Ob die Schweizer Botschaft in Warschau für die Plakate eine Bewilligung eingeholt hat und ob sie immer noch hängen, ist aktuell noch offen.