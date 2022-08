60 Prozent aller Schweizer Haushalte haben heute einen «Stopp Werbung»-Kleber an ihrem Briefkasten. In der Deutschschweiz sind es sogar noch etwas mehr, nämlich 62 Prozent.

Am wenigsten Kleber gibt es auf dem Land mit 40 Prozent. Am meisten in den Städten mit 70 Prozent. Dazwischen liegen die Agglomerationen mit 55 Prozent.