Tennis-Star Roger Federer zeigt sich seinen 6 Millionen Followern auf Instagram in einem Video mit der Botschaft «Can I be the best on any given day? Yes, I believe that I can be.» Im Video trägt er ein Stirnband und eine Sportjacke der japanischen Marke Uniqlo. Im Text fehlt der Hinweis auf Werbung.