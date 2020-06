Die Eidgenössische Zollverwaltung hat an der Südgrenze keine Steigerung des grenzüberschreitenden Verkehrs festgestellt. Am Mittwochmorgen hatte Italien einseitig die Grenzen zur Schweiz geöffnet.

Im Vergleich zur letzten Woche ist «keine signifikante Steigerung des grenzüberschreitenden Verkehrs» zu beobachten gewesen. Dies teilte die Medienstelle der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am frühen Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die konsolidierten und analysierten Daten zur Entwicklung des Verkehrs an der Südgrenze kommuniziere die EZV «so rasch wie möglich in den nächsten Tagen».

Die Behörde verfolge die Lageentwicklung aufmerksam und stehe in Kontakt mit den in- und ausländischen Partnerbehörden und sei bereit, ihre Massnahme an die aktuelle Lage anzupassen.