Die Thurgauer wollen am Bodensee einen Windpark bauen. Konstanz sieht das Weltkultur-Erbe der Insel Reichenau bedroht.

Windpark am Bodensee

Windräder am Bodensee?

Der Tourismus auf der deutschen Seite am Bodensee sei bedroht, sagt Christoph Vestner von der Bürgerinitiative LSSB. «Es kann doch nicht sein, dass wir mit den Windrädern konfrontiert werden, die die Schweizer selber nicht sehen. Das ist doch eine Verlagerung des Problems.» Die Windräder der Thurgauer seien so gross wie der Fernsehturm in Stuttgart, sagt Vestner.

Insel Reichenau in Gefahr

Die vorgesehene Richtplanänderung der Thurgauer bedrohe das Unesco-Weltkulturerbe Insel Reichenau, meint der Konstanzer Landrat Franz Hämmerle.

«Wenn das Umfeld eines frühmittelalterlich gebauten Klosters erschlagen wird durch ein Windrad in Sichtweite, könnte die Unesco auf die Idee kommen, dieses abzuerkennen», befürchtet er.

Thurgau verteidigt Windpark

Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer argumentiert mit dem Atomausstieg: «Wir sind alle gefordert, unseren Worten auch Taten folgen zu lassen. Strom brauchen wir je länger je mehr.»