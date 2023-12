Der starke Schneefall von Freitag und in der Nacht auf Samstag hat zu Verkehrsproblemen geführt, es kam zu zahlreichen Unfällen.

Auch Flüge wurden annulliert. Passagiere müssen am Flughafen Zürich mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

In mehreren Kantonen musste der Bahnverkehr unterbrochen werden.

So haben die starken Schneefälle die Räthische Bahn (RhB) aus dem Takt gebracht: Mehrere Strecken der Bahn im Kanton Graubünden waren am Samstagmorgen unterbrochen oder nur beschränkt befahrbar. Eine Ersatzbeförderung war gemäss RhB nur sehr eingeschränkt möglich. Dies aufgrund von Stromausfällen und umgestürzten Bäumen.

Legende: Weisses Erwachen, hier in Zürich. KEYSTONE/Michael Buholzer

Unterbrochen wurde der Eisenbahn-Regionalverkehr auch in der Region Bern, betroffen war die S-Bahn-Linien Bern-Schwarzenburg und Belp-Thun. In der Region Luzern fiel zwischen Wolhusen und Schachen LU ein Baum auf die Gleise der Strecke Langnau i.E. – Luzern.

Grosse Lawinengefahr Box aufklappen Box zuklappen Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung hat die Gefahr von Lawinen in Teilen der Schweiz erhöht. In Graubünden und im südlichen Teil des Kantons Wallis herrscht grosse Lawinengefahr.

Wegen des starken Schneefalls musste die Strasse von Frutigen nach Adelboden gesperrt werden. Zudem bleibt die alte Adelbodenstrasse – Elsigbachstrasse aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen. Eine Umleitung über die alte Adelbodenstrasse sei daher nicht möglich, teilte das regionale Führungsorgan mit. Die Lawinenspezialisten seien mit dem kantonalen Strasseninspektorat und der Feuerwehr Frutigen im Einsatz, um die notwendigen Massnahmen treffen zu können.

Über 120 Unfälle allein in Bern und Zürich

Auf den schneebedeckten Strassen haben sich in den Kantonen Bern und Zürich in den vergangenen 24 Stunden insgesamt mehr als 120 Unfälle ereignet. Bei den meisten Unfällen gab es nur Blechschaden. Im Kanton Bern registrierte die Kantonspolizei seit dem Freitagmorgen 60 Verkehrsunfälle, bei acht Unfällen gab es Verletzte, wie es am Samstagmorgen bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage hiess. Weitere 60 Meldungen habe es wegen auf die Strasse gefallenen Bäume gegeben. Betroffen seien vor allem das Berner Oberland, das Emmental und der Oberaargau gewesen. Die Strasse zwischen Frutigen und Adelboden sei weiterhin gesperrt.

Die Kantonspolizei Zürich und die Kommunalpolizeien registrierten im gleichen Zeitraum 71 Verkehrsunfälle auf dem Kantonsgebiet (ausgenommen die Städte Zürich und Winterthur). Einzig bei einem Unfall seien Personen verletzt worden, hiess es auf Anfrage. Der Grund der Unfälle sei, dass sich die Lenkenden ihre Fahrweise nicht den Strassenverhältnissen angepasst hätten.

Auch auf Churs Strassen hat es am Freitagabend gleich mehrfach geknallt: Zwei Fussgängerinnen und ein Fussgänger wurden an je unterschiedlichen Orten von Fahrzeugen angefahren. Dazu prallte ein Auto in eine Hauswand und ein anderes in einen umgestürzten Baum – insgesamt kam es zu neun Unfällen.

Stromausfall in vier Aargauer Gemeinden Box aufklappen Box zuklappen In den Aargauer Gemeinden Schmiedrued, Schlossrued, Kirchleerau und Gontenschwil ist die Stromversorgung seit Samstagmorgen unterbrochen. Die AEW Energie AG geht davon aus, dass der Unterbruch rund eine Stunde dauern wird. Der Strom fiel laut Angaben des Energieversorgers kurz nach 09.00 Uhr aus. Die Bevölkerung müsse keine besonderen Massnahmen ergreifen, teilte Alertswiss mit.

Die Fussgängerinnen und der Fussgänger wurden alle beim Überqueren eines Fussgängerstreifens verletzt, wie die Stadtpolizei Chur in der Nacht mitteilte. Ausserdem wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Bei den anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden.

Flugausfälle und Verspätungen in Zürich

Auch am Flughafen Zürich sorgt der Schnee für Probleme. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden, wie der Flughafen auf Twitter mitteilt. Passagiere sollen ihre Flüge mit den Airlines rückbestätigen.

Seit Betriebsbeginn mussten 22 Abflüge und 21 Ankünfte annulliert werden. So fielen etwa Flüge der Swiss nach Brüssel, London, Berlin und in das vom Schnee besonders betroffene München aus. Die Sperrung des Flughafens München wurde bis Sonntag um 6 Uhr verlängert. Auch in Frankfurt kam es zu deutlichen Einschränkungen.

Bahnverkehr ins Ausland gestört Box aufklappen Box zuklappen Legende: Um München war die Situation besonders prekär. KEYSTONE/DPA/Lukas Barth Auch der Bahnverkehr ins Ausland war am Samstagmorgen teils gestört. So geriet der Bahnverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland ins Stocken: Die Strecke nach München war unterbrochen. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Der Verkehr nach Stuttgart war laut SBB eingeschränkt. Auf der Linie von Zürich über St. Margrethen SG nach München fuhr am Samstagmorgen ab St. Margrethen kein Zug mehr, wie die SBB mitteilten. Der Bahnverkehr von Zürich über Schaffhausen nach Stuttgart war demnach ab Schaffhausen eingeschränkt. Die Deutsche Bahn ging davon aus, dass die Störungen bis mindestens 12 Uhr mittags bestehen. Laut SBB war die Strecke Konstanz-Kreuzlingen TG am Samstagmorgen ebenfalls unterbrochen. Es fuhren keine Züge.

Flughafen-Mediensprecherin Elena Stern sagte dazu auf Anfrage, der Winterdienst sei die ganze Nacht lang mit der Schneeräumung beschäftigt gewesen. Es kam auch zu Verspätungen. Denn die Flugzeuge mussten enteist werden. Das koste jeweils 20 bis 40 Minuten Zeit. «Der Schneefall führt zu zusätzlichem Aufwand», so Stern. In der Nacht auf Samstag hat es in Zürich-Kloten 15 Zentimeter Neuschnee gegeben.