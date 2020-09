Am Nordportal des Gotthard-Strassentunnels stauen sich am Samstagmorgen die Fahrzeuge auf einer Länge von 8 Kilometern.

Der Zeitverlust auf dem Weg nach Süden zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri beträgt rund eineinhalb Stunden.

Zuvor hatte sich der Verkehr auf bis zu 13 Kilometerm gestaut.

Um der Verkehrsüberlastung auszuweichen, wird der Weg via A13 durch den San Bernardino Tunnel als alternative Route in den Süden empfohlen.

Auch Schneefall führte am Samstagmorgen an mehreren Orten in der Schweiz zu Verkehrsbehinderungen. Viele Strassen in den Bergen sind schneebedeckt, so unter anderem bei Davos und Arosa in Graubünden und beim Simplonpass im Wallis.

Gemäss SRF Meteo fällt im September selten so viel Schnee. In Montana VS kam es sogar zu einem Rekord - dort fielen 25 Zentimeter Schnee, wie der Wetterdienst auf Twitter schrieb.

In Davos fielen 26 Zentimeter Schnee. Die Messungen liegen für diese beiden Orte seit 1931 vor, die Höhe wird nur am frühen Morgen gemessen, wie es weiter heisst.

In mehreren Kantonen hatten am Freitagabend die Schulferien begonnen.