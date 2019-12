Mehr aus dieser Rubrik

Aus einem Geldtransporter sind im vergangenen Juli bei Thunstetten BE mehr als 4.5 Millionen Franken gestohlen worden.

Der Fall war noch nicht bekannt. Vom Geld fehlt jede Spur.

Bekannt wurde der Fall, weil ein geständiger Täter aus der Untersuchungshaft entlassen werden wollte. Das Bundesgericht hat das aber abgelehnt, wegen Verdunkelungsgefahr.

Geplant wurde die Aktion im Kanton Solothurn. Das Geld wurde in den Kanton Luzern gefahren.

Raubüberfälle auf Geldtransporter Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Im Kanton Waadt kommt es seit Monaten immer wieder zu bewaffneten Raubüberfällen auf Geldtransporter.

Zuletzt wurde am 2. Dezember in der Nähe von Daillens VD ein Geldtransporter überfallen.

Am vergangenen 23. August kam es in La Sarraz VD zu einem bewaffneten Raubüberfall auf zwei Geldtransporter. Mehr als zehn Täter sollen beteiligt gewesen sein.

Bereits Ende Juni hatte es in Mont-sur-Lausanne VD einen Überfall auf einen gepanzerten Lieferwagen gegeben. Ein Jahr zuvor war es am selben Ort ebenfalls zu einem Überfall gekommen.

Im April 2018 war der Lausanner Vorort Le Mont Schauplatz eines Überfalls auf ein Fahrzeug derselben Transportfirma. Die Täter hielten die Chauffeure mit gezückten Kalaschnikows in Schach.

Die 4.5 Millionen Franken wurden am 1. Juli aus einem Geldtransporter gestohlen. Der Geld-Klau war offenbar keine schwierige Sache. Der Chauffeur des Geldtransporters hat nämlich mitgeholfen.

Legende: Keystone

Ein anderer, geständiger Täter soll mitgeholfen haben, die Beute in ein anderes Fahrzeug umzuladen und zu einer Garage nach Rickenbach LU zu transportieren. Vorbereitet wurde der Coup im Kanton Solothurn, deshalb ermittelt die Solothurner Staatsanwaltschaft.

Sieben Personen sitzen in Untersuchungshaft. Gegen weitere wird ermittelt. Einer sitzt in Tschechien in Haft. Er soll die Millionen entgegengenommen haben. Über die Auslieferung dieses Mannes wurde gemäss Bundesgericht noch nicht entschieden. Die 4,5 Millionen Franken sind verschwunden.