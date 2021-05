Im Durchschnitt lebt eine Person in der Schweiz auf 46 Quadratmetern. «Im Wohneigentum sind es sogar 53 Quadratmeter», so Robert Weinert vom Immobilien-Beratungsunternehmen Wüst&Partner.

In ländlichen Regionen liegt der Verbrauch höher als in Städten. Dennoch stellt Weinert auch eine Gegenbewegung fest: In den letzten Jahren seien bei den Neubauten auch kleinere Wohnungen erstellt worden. Dies, weil es vermehrt Einzel-Haushalte gibt.

Zudem sei die Nachfrage nach kleineren Häusern gestiegen. «Das sieht man bei den Such-Abos. Die Suche nach kleineren Objekten bis zu maximal 4.5 Zimmern hat in den letzten Jahren zugenommen», sagt er. Minihäuser seien eine Nische, die von einzelnen gesucht werden. Vereinzelt seien dafür Baubewilligungen gesprochen worden.

Weinert beziffert diese auf rund 20 in den letzten Jahren. Zuvor sei der Begriff nirgends in Baubewilligungen aufgetaucht. Allerdings lässt sich aufgrund der Baubewilligungen nicht darauf schliessen, wie viele Tiny Houses es in der Schweiz gibt, denn die meisten stehen nicht auf festem Boden in Bauzonen, sondern auf Rädern an Standplätzen, an denen sie vorübergehend sein dürfen.