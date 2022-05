Nirgendwo im Kanton Zürich leben gemessen an der Bevölkerung so viele Kinder. Eine Herkulesaufgabe für das kleine Dorf.

Die flächenmässig kleinste Gemeinde im Kanton Zürich kämpft mit einem ungewöhnlich starken Bevölkerungszuwachs. Durch eine neue Überbauung mit 64 Einfamilienhäusern ist das frühere 700-Seelen-Dorf vor sieben Jahren um fast ein Drittel gewachsen. Das hat der Gemeinde einen wahren Kindersegen beschert: Fast ein Viertel der Hüttikerinnen und Hüttiker sind heute zwischen 0 und 14 Jahre alt – der Spitzenplatz im Kanton Zürich (Statistik: Lebendgeburten in der Schweiz).

In Bezug auf die Infrastruktur ist das eine Herausforderung.

Dass die Bevölkerung mit der neuen Siedlung massiv wachsen würde, war klar. Und dass vor allem Familien in die neuen Einfamilienhäuser ziehen würden, auch. «Aber dass es gleich so viele Kinder werden, damit haben wir in all unseren Szenarien nicht gerechnet», sagt Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer (SVP). Denn es seien nicht nur viele Familien mit Nachwuchs zugezogen, sondern in der Zwischenzeit auch noch viele neue Kinder geboren worden. Für die Gemeinde sei eine Verjüngung grundsätzlich gut, sagt die Gemeindepräsidentin. «In Bezug auf die Infrastruktur ist das aber auch eine Herausforderung.»

Erhöhung der Schul-Kapazität – und des Steuerfusses

Auch die Primarschule Dänikon-Hüttikon hat sich durch die vielen Neuzugänge stark verändert. Rund 80 zusätzliche Kinder seien dazugekommen, sagt Schulleiter Markus Eschenlohr. Ein Anbau musste realisiert werden, der Steuerfuss von 50 auf 59 Prozent angehoben werden.

Man habe gemerkt, dass die Zuzüger urbaner geprägt seien und von Anfang an nach Angeboten wie der Tagesbetreuung gefragt hätten – die Finanzierung von Hort und Mittagstisch sei denn auch erst durch diese veränderte Lage langfristig finanziell gesichert worden, die Urbevölkerung sei solchen Angeboten gegenüber nämlich eher skeptisch eingestellt gewesen.

Ich war unsicher, ob sich dieses Angebot längerfristig halten kann.

Gleichzeitig mit dem enormen Wachstum ist in der kleinen Gemeinde Hüttikon auch eine neue Kindertagesstätte entstanden – eine, in der mit den Kindern unter anderem auch Englisch gesprochen wird. «Ich war unsicher, ob sich dieses Angebot längerfristig halten kann», sagt Geschäftsleiterin und Gründerin Sophia Kéki. Die Kindertagesstätte habe sich aber etabliert und auch Eltern aus umliegenden Dörfern würden ihre Kinder mittlerweile hier betreuen lassen.

Mit dem Wachstum wurde Hüttikon also zum Kinderdorf. Der Höhepunkt scheint aber erreicht, bereits wurde der Kindergarten wieder um eine Klasse reduziert, weil weniger Kinder nachrücken als direkt nach dem Bezug der neuen Siedlung.