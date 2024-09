Im Dezember 2023 startete die erste proaktive Wolfsjagd in der Schweiz. Das Ziel: Rudel, die in sogenannten Problemgebieten leben, präventiv abschiessen. In den beiden grossen Bergkantonen Wallis und Graubünden wurden in den folgenden zwei Monaten 39 Wölfe geschossen.

Mehrere Umweltorgansationen hatten im Dezember 2023 beim Bundesverwaltungsgericht erfolgreich Beschwerde gegen einzelne Abschusspläne der beiden Kantone eingelegt, wegen «Missachtung der Verhältnismässigkeit». Weil die Beschwerden aufschiebende Wirkung hatten, waren die beiden Kantone gezwungen, einige Abschüsse zu blockieren.