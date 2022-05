Ob den Klang von längst verschwundenen Opernhäusern, Videogames oder Musik mit 3D-Sound: Es gibt kaum einen Ton, welches das neue Forschungslabor für Elektroakustik in Wabern BE nicht nachspielen kann.

Dafür ist zuerst einmal absolute Stille nötig. Herzstück des «SE Musiclab» ist ein fünf Meter hoher Raum. Seine Aussenwand besteht aus 32'000 Lehmkugeln. 60 Tonnen wiegt das von ETH-Robotern erstellte Bauwerk, in das kein einziger Ton von aussen gelangen soll.

«Wir wollen eine möglichst ausgeprägte Ruhe erzeugen, wie in einem absolut ruhigen Bergtal. Damit Klangbilder nicht durch Geräusche gestört werden», sagt Erfinder Jürgen Strauss.

Einzigartige Klangqualität aus Wabern

Der Pionier in Elektro- und Raumakustik hat weltweit Beschallungssysteme für Studios, Konzertsäle, Kirchen und Museen installiert. Und hat damit für Furore gesorgt. Nun will er mit dem Musiclab in Wabern in neue Klang-Sphären vorstossen. «Die Qualität der Wiedergabe ist weltweit einzigartig», sagt Strauss zu SRF.

1 / 3 Legende: Herzstück des Musiklabors ist der fünf Meter hohe Raum, der von einer Wand aus 32'000 Lehmkugeln abgedichtet wird. SRF 2 / 3 Legende: «Es ist der Wahnsinn hier. Ich will nie mehr weg», sagt Musiker Christoph Utziger, der als Ton-Meister im Music Lab arbeitet. zvg/Svenja Peters 3 / 3 Legende: Der Berner Jürgen Strauss hat das Millionenprojekt privat finanziert. zvg/Svenja Peters

Natürlich gebe es viele gute Musikstudios auf der Welt. Aber: «In der Qualität und mit dieser Konsequenz ist das wohl nirgendwo anders zu finden», so Strauss, der das Millionen-Projekt zusammen mit anderen Leute privat finanziert hat.

In der Tat ist der Raumklang beeindruckend: Die unglaublichen Töne liessen die SRF-Reporterin erschaudern.

«Es ist der Wahnsinn hier. Ich will nie mehr weg», sagt auch Musiker Christoph Utziger, der als Ton-Meister im Music Lab arbeitet.

Labor erforscht, wie man Menschen in Sound hineinzieht

3D-Audio ist derzeit in aller Munde. Die Streamingdienste setzen immer stärker auf dreidimensionale Musikstücke. Aber auch in der Film- und Gameindustrie ist mehrdimensionaler Sound nicht mehr wegzudenken.

Legende: Zum neuen Musiklabor in Wabern gehört auch ein Aufnahmestudio. zvg/Svenja Peters

«Wir erforschen, wie Klangbilder auf Menschen wirken. Und wollen herausfinden, wie man die Immersion - also wie die Menschen in den Sound hineingezogen werden - steigern können», führt Strauss aus. Wenn der Ton entsprechend gestaltet sei, könne man «extrem heftige» Immersionseffekte erzeugen.

Musiklabor lässt alte Opern wiederauferstehen

Das Musiklabor kann aber auch die Musikwissenschaft nutzen. Es kann nämlich die Klangwelten von Orten aufleben lassen, die es gar nicht mehr gibt. Etwa eine Oper von Joseph Haydn. Das Opernhaus von Esterháza steht zwar nicht mehr. Mit den Bauplänen lässt sich aber der Sound im Musiclab in Wabern nachstellen.

Auch Architektinnen können das Labor nutzen, um Raumtöne schon vor dem eigentlichen Bau hörbar zu machen. Ebenso Hochschulen. «Mit all den technischen Raffinessen gibt dies der Forschung enormen Schub», ist Strauss überzeugt.

Kinder sollen für Beschallung sensibilisiert werden

Der Berner will auch Anlässe für Kinder und Jugendliche im Musiklabor durchführen. «Wir wollen die Menschen für den Umgang mit Kopfhörern und Beschallungssystemen sensibilieren», so der Klang-Pionier.

Tag der offenen Türe: Sonntag, 22. Mai, 11 bis 16 Uhr, Gurtenbrauerei 37 in Wabern.