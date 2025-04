Per E-Mail teilen

Im Wallis ist am Samstag nach den Unwettern allmählich wieder Normalität eingekehrt.

Zermatt war am Nachmittag wieder erreichbar.

Das Saas ist nach wie vor abgeschnitten. Saas-Fee ist nur von Saas-Grund aus erreichbar, nicht aber von Stalden.

Die Gefahr von Lawinen und umstürzenden Bäumen bestand weiterhin.

Die in Zermatt gestrandeten Touristen konnten den Ort ab 14:30 Uhr mit dem Zug verlassen. Auch die Anreise war wieder möglich. Die Strasse zwischen Visp und Täsch war wieder geöffnet.

In Visp müssen sich Touristinnen und Touristen in Geduld üben, um nach Zermatt zu gelangen.

Für die Wartenden am Bahnhof Zermatt ist derweil für Verpflegung gesorgt.

Den Menschen wird Raclette serviert.

Auch genügend Wasser ist vorhanden.

Nach stundenlangem Warten in Zermatt erreichen die ersten Menschen am Nachmittag Visp.

Autofahrer konnten am Samstag auch wieder nach Saas Fee fahren. Auf der Karte des Bundesamtes für Strassen (Astra) Truckinfo wurden keine Störungen mehr zwischen Saas Fee und Visp angezeigt.

Auch der Shuttlezug zwischen Täsch und Zermatt verkehrt den Angaben zufolge seit 14:35 Uhr wieder gemäss Fahrplan. Ebenfalls offen ist die Strasse zwischen Visp und Täsch.

Behörden mahnen zur Vorsicht

Trotz der Entspannung der Lage rieten die Walliser Behörden weiterhin zur Vorsicht. Im Kanton gingen mehrere Lawinen nieder, vor allem im Oberwallis, wie Stève Léger, Sprecher der Kantonspolizei, Keystone-SDA sagte.

Heftiger Schneefall im Wallis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Jean-Christophe Bott Zermatt und Saas Fee waren seit Donnerstag, als weite Teile des Kantons unter einer dicken Schneedecke lagen, von der Aussenwelt abgeschnitten. Auch andere Gemeinden im Oberwallis waren betroffen. Das kantonale Führungsorgan zeigte sich zuversichtlich, dass alle bis Samstagabend wieder erreichbar sein würden. Die Lage hatte sich ab Freitag stabilisiert, als die besondere Lage im Kanton aufgehoben wurde.

Das Risiko von Lawinen bleibe gross, da zwischen Samstag und Sonntag eine starke Schneeschmelze erwartet werde. Auch in Bezug auf umstürzende Bäume bestehe weiterhin Gefahr. Ansonsten sei die Lage jedoch «insgesamt eher gut», so Léger.

Tunnel am Grossen St. Bernhard bleibt gesperrt

Der Wasserstand der Rhone blieb normal, die Seitenflüsse standen aber weiterhin unter Beobachtung. Ansonsten sei die Lage «insgesamt eher gut», so Léger. Zwischen Mittwoch und Freitag seien 4695 Anrufe bei der Zentrale eingegangen. Verletzt wurde demnach niemand.

Längere Zeit gesperrt bleibt mit dem Tunnel am Grossen St. Bernhard eine der wichtigen Transitachsen vom Wallis nach Italien. Eine grosse Lawine hatte am Donnerstag eine Galerie auf der Walliser Seite des Tunnels auf einer Länge von 300 Metern beschädigt. Die Sperrung dürfte nach Behördenangaben bis mindestens am kommenden Freitag bestehen bleiben.