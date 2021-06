Legende: Eine zerstörte Toilette in Unterseen. zvg/Gemeinde Unterseen

In Lengnau beispielsweise haben Vandalen 100-jährige Bäume zerstört. In Aarberg berichtet die Gemeinde ebenfalls von einem Anstieg an Sachbeschädigungen, unter anderem wurden Zäune oder Toilettenanlagen beschädigt. Gemäss der Berner Kantonspolizei haben in den letzten zwei Jahren die Meldungen von Sachbeschädigungen stark zugenommen, um 8, beziehungsweise 9 Prozent im Vergleich zum Jahr vorher.