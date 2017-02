Epidemie dauert an

Schweizerinnen und Schweizer reisen wieder in von Zika betroffene Gebiete. Vorbei ist die Epidemie aber nicht.

Das Wichtigste in Kürze

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den weltweiten Gesundheitsnotstand wegen des Zika-Virus für beendet erklärt.

wegen des Zika-Virus für erklärt. Ausländerinnen und Ausländer , die in die betroffenen Gebiete reisen, sind jedoch besonders anfällig auf eine Ansteckung.

, die in die betroffenen Gebiete reisen, sind jedoch auf eine Ansteckung. Schwangere sollten die Zika-Gebiete nach wie vor meiden.

Die Zika-Epidemie hat vor rund einem Jahr in Brasilien begonnen. Das Virus breitete sich rund um den Globus aus, nach Lateinamerika betrifft es auch Länder in Asien und Afrika. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Ende des weltweiten Gesundheitsnotstandes verkündet.

« Das Virus wird nach wie vor übertragen und kann speziell auch Touristen betreffen. » Christoph Hatz

Chefarzt Schweizerisches Tropeninstitut

Keystone Wer bei Christoph Hatz vom Tropeninstitut um Rat fragt, wie er sich vor Zika schützen soll, erhält immer die gleiche Auskunft: «Ein guter Mückenschutz sowohl auf der Haut als auch auf den Kleidern mit verschiedenen Präparaten ist das A und O.»

Aus den Schlagzeilen ist Zika verschwunden – und auch im Bewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer ist das Virus kaum mehr präsent.

Nachdem sie sich zu Beginn der Epidemie noch abschrecken liessen, reisen sie nun wieder in die betroffenen Gebiete. Doch eine Entwarnung ist nicht angezeigt, wie Christoph Hatz, Chefarzt am Schweizerischen Tropeninstitut, sagt. «Das Virus kann speziell Touristen betreffen.»

Erkrankte sind immun

Denn die Einheimischen sind für das Virus immer weniger empfänglich. Jene, die bereits erkrankt waren, sind nun immun. Und jene, die sich bis jetzt nicht angesteckt haben, bekommen es wohl auch nicht mehr.

Die Ausländerinnen und Ausländer hingegen bringen frisches Blut und sind besonders gefährdet. So gab es beispielsweise in Thailand oder in den Philippinen jüngst neue Fälle. Meiden müsse man die betroffenen Länder trotzdem nicht, sagt Hatz.

Risiko für Schwangere

Nur Schwangere sollten nicht in die Zika-Gebiete reisen, für alle anderen Reisenden sei das Risiko klein. «Wir sprechen hier von einem Risiko im Promille-Bereich, nicht von Prozenten», sagt Hatz.