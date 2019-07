Wie findet man eine neue, bezahlbare Wohnung? Für Rentner erweist sich dies als besonders schwierig. Lösungen müssen her.

Der Schock sass tief, als der Pöstler den Mieterinnen und Mietern von 540 Wohnungen am Basler Schorenweg am ersten März die Kündigung überbrachte. Die Wohnblöcke müssen vollständig geräumt werden, die Besitzer wollen sie sanieren. Alle Mieter müssen eine neue Bleibe suchen – dies ist kein Einzelfall.

Pensionskassen suchen Rendite

Die Zinsen sind tief, Neubauten und Sanierungen können billig finanziert werden. Auch macht die Politik mehr Auflagen beim Energieverbrauch. Zudem sind die Renditen bei Immobilien vergleichsweise hoch.

Die grossen Immobilieneigentümer seien meist Pensionskassen, sagt Pascal Stutz. Er leitet den Berufsverband der Immobilienwirtschaft in Zürich (SVIT). «Die Pensionskassen haben den Auftrag, eine Rendite zu erwirtschaften, damit wir später eine Rente erhalten.»

Ältere haben es besonders schwer

Konstengünstiger Wohnraum wird knapp – gerade für ältere Mieter. Der Mieterverband spricht von einer Diskriminierung der älteren Menschen auf dem Wohnungsmarkt. «Sie sind doppelt in Schwierigkeiten», erklärt Walter Angst vom Mieterverband Zürich.

Einerseits brauchen ältere Menschen eine Wohnung im Zentrum, wo sie die nötige Versorgungsinfrastruktur finden. Zudem würden sie von den Immobilienverwaltungen oft als Last betrachtet.

Sicher ist: Das Problem wird wachsen. Schon heute kommt es in den Städten vermehrt zu Leerkündigungen in alten Liegenschaften. Darum hat der SVIT Zürich ein Pilotprojekt gestartet.

Coaching für Wohnungssuchende

Pensionierte Immobilienexperten coachen Senioren bei der Wohnungssuche. In den letzten zwei Jahren fanden so zwölf Personen eine neue Bleibe. Der Aufwand beträgt pro Fall bis zu 100 Stunden. Der Einsatz sei ein Tropfen auf den heissen Stein, sagt SVIT-Vertreter Stutz.

Oft leben ältere Menschen noch in der grossen Familienwohnung. Dies auch, weil sie billiger ist als eine neue, kleinere Wohnung. Die Soziologin und Raumplanerin Jöelle Zimmerli hat in einer Studie verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem analysiert.

Billigere, kleinere Wohnung

So gebe es im Kanton Baselland ein Modell, das einen Umzug ermögliche, bei dem der Quadratmeterpreis für die kleinere Wohnung in etwa gleich bleibe. Das beutetet, dass die ältere Person eine billigere Wohnung bekommt. Gleichzeitig wird die grosse Wohnung frei und kann zum Marktpreis an eine Familie weitervermietet werden.

Legende: Ältere Menschen brauchen oft Hilfe bei der Wohnungssuche. Keystone

Doch das sind alles freiwillige Massnahmen. Mieterverbandsvertreter Angst ist skeptisch, ob das reicht. Er fordert von der Politik harte Auflagen: «Es muss die Vorgabe gemacht werden, dass ein Anteil von Wohnungen gezielt an ältere Menschen vermietet wird», verlangt er.

Ältere Menschen sind gute Mieter

Die Immobilienwirtschaft spürt den Druck. Darum sollen junge Immobilien-Bewirtschafter in der Ausbildung sensiblisiert werden. Schliesslich seien Pensionierte für einen Vermieter eine interessante Kundschaft.

«Die älteren Menschen bezahlen die Miete meist pünktlich und ziehen auch nicht mehr um», betont SVIT-Geschäftsleiter Stutz. So habe der Vermieter für zehn bis 20 Jahre einen guten Mieter.

Einig sind sich alle Beteiligten, dass es sich lohnt, dem Thema Wohnen im Alter frühzeitig Aufmerksamkeit zu schenken. Denn ein Umzug kann nach einem Unfall oder im Krankheitsfall sehr plötzlich anstehen.