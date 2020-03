Zügeln in Zeiten der Pandemie

Ende März ist Zügeltermin. Laut Bundesrat sind Umzüge weiterhin möglich, sofern die Pandemievorschriften eingehalten werden können. Ebenso bleiben Wohnungsabnahmen und -besichtigungen vorderhand zugelassen (Stand: Freitag, 27.3., 8 Uhr). Viele fragen sich jetzt aber: Wie lassen sich Abstandsregeln und Hygienevorschriften umsetzen?

Vorgespräch und gute Planung sind dringend empfohlen

Eines ist sicher: Ein Umzug jetzt in Zeiten einer Pandemie braucht eine deutlich bessere Planung als unter normalen Umständen. Mieter- und Hauseigentümerverband empfehlen dringend, dass man sich vorgängig mit der alten und der neuen Verwaltung abspricht. «Ein- und Ausziehen – das geht unter diesen Umständen natürlich nicht mehr gleichzeitig», sagt Walter Angst vom Zürcher Mieterverband gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Das gelte auch, wenn mehrere Parteien in einen Neubau einziehen.

Gestaffeltes Um- und Einziehen ist also angesagt und kleine Zügelteams, die sich gewissenhaft an die Pandemie-Vorschriften halten: Abstand halten, Hände waschen, Türgriffe desinfizieren, Handschuhe tragen, etc. Das bedeutet, dass man unter Umständen auch deutlich mehr Zeit für den Umzug einplanen sollte. Die professionellen Umzugsunternehmen sollten ihre Mitarbeiter entsprechend geschult und sensibilisiert haben.

Bei Erkrankung sind flexible Lösungen gefragt

Schwieriger ist es natürlich, wenn jemand, der umziehen sollte, am Coronavirus erkrankt ist. Hier plädieren sowohl Mietervertreter als auch der Hauseigentümerverband für individuelle, flexible Lösungen. Wenn die Wohnung eines Kranken noch eine Weile frei bleibt, sei das weniger ein Problem, sagt Thomas Oberle vom Schweizer Hauseigentümerverband: «Schwierig wird es dann, wenn dort gleich wieder jemand einziehen sollte und das nicht kann. Da ergibt sich wieder ein Rattenschwanz von Problemen.» Kann auch bedeuten, dass Probleme finanzielle Folgen mit sich bringen und sich die Frage stellt, wer das bezahlt.

Und noch viel komplizierter wird das Ganze, wenn der Bundesrat nun entscheiden sollte, dass Umzüge nur noch in Ausnahmefällen oder gar nicht mehr möglich sind.