Die aus der Elfenbeinküste stammende Frau hätte an diesem Tag von der Asylunterkunft Embrach in eine Unterkunft für alleinstehende Frauen und Familien in Adliswil (ZH) zügeln sollen. Gegen diesen Umzug wehrte sie sich vehement, laut Gericht aus «rational nicht nachvollziehbaren Gründen».

Als die Betreuerin ins Zimmer kam, um beim Packen zu helfen, attackierte die Asylsuchende die Betreuerin. Die am Boden liegende Schwerverletzte übergoss sie mit Brennsprit, den sie aber nicht anzündete. Es sei anzunehmen, dass sie Lärm im Gang hörte, habe die Attackierte doch laut geschrien, sagte der Richter.

Sie zog saubere Kleider an, setzte eine Perücke auf, packte auch noch einige Medikamente ein und flüchtete durchs Fenster. Damit habe sie eine grosse Gefühlskälte und Empathielosigkeit gezeigt, so der Gerichtspräsident. Ein paar Stunden später wurde sie festgenommen.