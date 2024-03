Mit der Pantanal-Voliere will der Zoo Zürich seine Natur- und Artenschutzbemühungen weiter ausbauen. 15 verschiedene gefährdete Arten wie Goldgelbes Löwenäffchen, Springtamarine, Ameisenbären, Hyazinth-Aras, Rotschwanzamazonen oder eben auch Chileflamingos werden künftig in der Voliere leben. Das ermöglicht es dem Zoo Zürich sich an den entsprechenden Europäischen Erhaltungszuchtprogrammen (EEP) zu beteiligen und so zum Schutz der Tierarten beizutragen. Das EEP der Hyazinth-Aras wird vom Zoo Zürich selbst organisiert.