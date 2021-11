Legende: Zürichs Finanzvorsteher Daniel Leupi informiert vor einem Modell des neuen Kochareals über den Bau von gemeinnützigem Wohnraum. Keystone

SRF News: Daniel Leupi, haben Sie zu wenig gemacht, um den Anteil gemeinnütziger Wohnungen zu vergrössern?



Daniel Leupi: Ob man zu wenig gemacht hat, ist die Frage nach dem halbvollen oder halbleeren Glas. Klar ist: Die Nachfrage nach günstigem Wohnraum ist gross, der Preisdruck ist riesig und die Mieten werden teilweise immer teurer. Auf der anderen Seite hat die Stadt in den letzten zehn Jahren so viel gemacht wie seit den 1960er-Jahren nicht mehr – was eigene Wohnsiedlungen angeht oder die Vergabe von Baurecht. Und wenn wir schauen, was dazu noch Wohnbaugenossenschaften gemacht haben, ist das Angebot in absoluten Zahlen sehr stark ausgebaut worden. Aber die Nachfrage ist nach wie vor grösser und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil die Stadt attraktiv ist und immer mehr Menschen kommen.



In absoluten Zahlen ist die Zahl der gemeinnützigen Wohnungen gestiegen, in Relation mit dem, was Private gebaut haben, jedoch nicht. Der Anteil gemeinnütziger Wohnungen ist in den letzten zehn Jahren nicht grösser geworden. Obwohl dies damals 76 Prozent der Stimmbevölkerung verlangt haben…



Das ist so. Wir haben mit unseren Bemühungen gerade mal den Bestand halten können. Die Bestimmungen in der Gemeindeordnung haben sicher dazu geführt, dass die Stadt mehr tut als früher und so gesehen nehmen wir das Ziel auch sehr ernst. Man muss aber auch sehen: Der Nachfragedruck auf dem Immobilienmarkt ist – anders als vor zehn Jahren – nochmals massiv gestiegen, die Zahlungsbereitschaft von Privaten für Liegenschaften, die auf den Markt kommen, ist fast schon unendlich hoch und da kommen die Stadt und Wohnbaugenossenschaften an ihre Grenzen.



Grosse Immobiliengesellschaften – und auch die Pensionskassen – konnten sich mehr Zürcher Boden sichern. Vor zehn Jahren betrug ihr Anteil 25 Prozent, heute 33 Prozent. Gibt Ihnen das nicht zu denken, wenn die Privaten so zulegen können?



Es gibt auf diese Weise zu denken: Viele Menschen, die durch einen Erneuerungsprozess ihre Wohnung verlieren, haben wirklich Mühe, eine neue Wohnung in ihrem Budgetbereich zu finden. In diesem Punkt hat die Stadt Zürich ein soziales Problem und da bemühen wir uns auch, Wohnungen zu schaffen. Und in diesem Sinn sind auch die Forderungen, die jetzt kommen, ein Ausdruck davon, dass die Stadt die Problematik ernst nehmen und weiter günstige Wohnungen schaffen muss.



Und wie wollen sie das machen? Mit welchen Instrumenten?



Also in erster Linie versuchen wir sicher unsere eigenen Areale zu entwickeln – wie zum Beispiel auf dem Koch-Areal, das wir kaufen konnten und wo jetzt ein paar hundert gemeinnützige Wohnungen entstehen. Die Stadt begutachtet Areale, die bald saniert werden müssen, und erörtert dort, was an zusätzlichem Wohnraum erstellt werden könnte. Zudem hat die Stadt seit einem halben Jahr die Kompetenz, direkt auf dem Liegenschaftsmarkt zu kaufen. Aktuell stellen wir deshalb Leute ein, die dort für die Stadt auftreten. Das sind ein paar Beispiele, wie wir versuchen, die Ziele zu erreichen.



Die Stadt hat noch 21 Jahre Zeit, das Ziel von einem Drittel gemeinnütziger Wohnungen zu erreichen. Gemäss Ihren Aussagen dürfte dies aber ein äusserst steiniger Weg werden…



Man hat schon damals gesagt, dass es eine Herausforderung wird. Seit der Abstimmung sind zehn Jahre vergangen und wir sind noch dabei – in einem sehr harten Umfeld, mit sehr harter Konkurrenz, die fast unermessliche, finanzielle Mittel besitzt. Wir werden uns bemühen, weiterhin für möglichst viele Menschen mit geringem Einkommen Wohnraum zu schaffen. Wir müssen aber auch sehen: Die Stadt Zürich hat einen so grossen Bestand an gemeinnützigen Wohnungen wie keine andere Stadt in der Schweiz. Von daher ist das Glas mehr als halbvoll. Und wir werden versuchen, es zu drei Viertel zu füllen.