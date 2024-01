Der Unfall ereignete sich auf dem Viadukt, das von Wipkingen zum Gleisfeld des Hauptbahnhofs führt.

Am späten Mittwochabend sind bei einem Bahnunfall auf dem Wipkinger-Viadukt zwei Gleisarbeiter schwer verletzt worden. Kurz nach 22.30 Uhr setzte sich aus derzeit unbekannten Gründen beim Nordportal des Wipkinger-Bahntunnels ein abgestellter Bauzug in Bewegung und rollte auf dem gesperrten Streckenabschnitt Richtung Zürich Hauptbahnhof. Auf dem Bahnviadukt kollidierte die Komposition mit einem Gleisbagger.

Zwei Gleisarbeiter wurden schwer verletzt

Zwei Gleisarbeiter, die im Bereich des Baggers arbeiteten, wurden schwer verletzt. Die beiden Männer im Alter von 31 und 42 Jahren wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Spital transportiert. An den Baufahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren 100'000 Franken. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis sowie der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST untersucht.

Legende: Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstage auf dem Viadukt. SRF

Spezialisten des Unfalltechnischen Diensts der Stadtpolizei Zürich sowie das Forensische Institut führten die Spurensicherung am Unfallort durch. Der betroffene Bahnabschnitt war wegen Bauarbeiten gesperrt. Darum kam es wegen des Unfalls nur zu geringen Einschränkungen im Bahnverkehr. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Zürich, das Forensische Institut Zürich FOR, ein Lösch- und Rettungszug der SBB, zwei Rettungsfahrzeuge mit Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.