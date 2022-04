Die Meldung kam aus dem Nichts: Anfang März verkündete die Schaffhauser AL ihr Aus. Knall auf Fall löste sich die Partei, die ganz am linken Flügel politisiert, auf – dies notabene nach 19 Jahren und als einst viertstärkste Partei im Parlament. Co-Präsidentin Angela Penkov begründete den Entscheid unter anderem damit, dass eine grosse Polit-Karriere in der AL schwierig sei. «Einige von uns wollen über die Kantonsgrenzen hinaus politisieren.» Und da stünden die Chancen in anderen Parteien besser. Die AL-Politikerinnen und Politiker schlossen sich in der Folge nach emotionalen Debatten den Fraktionen der SP und der Grünen an.

Schwierige Zeiten hatten sich für die AL schon im Februar angekündigt. Denn im einzigen Kanton, in dem sie inzwischen noch existiert, setzte es für die Partei ausgerechnet in ihrer Hochburg Zürich eine empfindliche Niederlage ab. Die Alternative Liste verlor nicht nur zwei Sitze bei den Stadtzürcher Parlamentswahlen, sondern auch gleich ihren einzigen Stadtratssitz. Kandidat Walter Angst konnte den Sitz von Richard Wolff, der in wenigen Tagen sein Amt nach 9 Jahren im Stadtrat niederlegt, nicht erben.

Audio Die Alternative Liste Schaffhausen löst sich auf 06:49 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 02.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 49 Sekunden. Audio Simon Stocker zum AL-Ende: «Wir bleiben wild und unangenehm» 26:21 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 06.03.2022. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 21 Sekunden.

SRF News: Richard Wolff, Sie sind nicht nur der erste, sondern bis auf Weiteres auch der letzte AL-Stadtrat in Zürich. Verschwindet die AL in der Bedeutungslosigkeit?

Richard Wolff: Es klingt nicht gut, was Sie erzählen, aber es stimmt. Also in Zürich löst sich die Partei nicht auf. Klar: Wir haben zur Kenntnis genommen, was in Schaffhausen passiert ist. Aber in Zürich ist die AL grösser – nur schon, weil die Stadt grösser ist und damit auch mehr Leute bei der AL sind. Und die Überzeugung, dass es uns braucht und dass wir stark genug sind, diesen Dämpfer zu überleben und weiterzumachen, die ist gross.

Legende: Die AL müsse das Engagement von jüngeren Parteimitgliedern zulassen, sagt Stadtrat Richard Wolff. SRF

Sie waren lange dabei. Auch Walter Angst, der für Ihre Nachfolge im Stadtrat kandidiert hat, ist ein Urgestein. Hat die Partei ein Nachwuchsproblem? Fehlt der Druck von unten, von jungen Leuten?

Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube: Ja. Es braucht mehr junge Leute, die sich engagieren. Es gibt sie, nur müssen die sich besser etablieren in der Partei. Sie müssen es wollen, kämpfen und sich durchsetzen. Und die älteren Parteimitglieder müssen sie gewähren lassen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist der AL zwar bewusst, aber vom Wissen bis zum Umsetzen ist es manchmal ein grösserer Schritt.

9 Jahre im Amt: Ende April tritt Richard Wolff ab Box aufklappen Box zuklappen Es war eine Sensation, als Richard Wolff von der Alternativen Liste vor neun Jahren in den Zürcher Stadtrat gewählt wurde. Im zweiten Wahlgang setzte er sich knapp gegen den Kandidaten der FDP durch und trat die Nachfolge des Freisinnigen Martin Vollenwyder an, der zurückgetreten war. Es war das erste Mal, dass ein Vertreter der Alternativen Liste in Zürich einen Sitz in der Exekutive erobern konnte. Der Start in seine Stadtrats-Karriere gestaltete sich indes nicht ganz einfach. Er wurde dem Sicherheits-Departement zugeteilt. Wolff war plötzlich Chef jener Polizei, die er bislang nur als Demonstrant der Jugendbewegung in den 1980er-Jahren kennengelernt hatte. Als Wolff sich schliesslich im Sicherheits-Departement eingelebt hatte, wurde er zwangsversetzt. Er musste 2018 das Tiefbau- und Entsorgungs-Departement übernehmen. Wolff wurde im Zusammenhang mit dem Koch-Areal Befangenheit vorgeworfen, weil seine beiden Söhne im besetzten Gelände verkehrten. So versuchte der heute 64-Jährige also, in den vergangenen vier Jahren den städtischen Velo-Verkehr vorwärtszutreiben und Tempo 30-Zonen zu forcieren. Aber auch hier gab es nicht immer nur lobende Worte für Wolff. Bürgerliche Politiker warfen ihm vor, das Auto aus Zürich verbannen zu wollen, für linke Politikerinnen war Wolffs Tempo teilweise zu langsam.

Ich glaube aber, dass die Nichtwahl von Walter Angst und der Verlust von zwei Sitzen im Zürcher Gemeinderat die AL darin bestärkt, sich Gedanken darüberzumachen, welchen Schwerpunkt sie in den nächsten vier Jahren in ihrer Politik setzen will.

Audio Nach 9 Jahren Stadtrat ist Schluss: das Bilanz-Interview von Richard Wolff 10:00 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 27.04.2022. abspielen. Laufzeit 10 Minuten.

Ist es die Idee, dass die AL wieder einmal ein Exekutivamt übernimmt? Man könnte auch einfach sagen: Wir machen Oppositionspolitik und übernehmen keine Verantwortung.

Das ist sehr gut denkbar. Ich meine, es ist traditionell immer die Rolle und die Position der AL gewesen, dass sie reine Oppositionspolitik macht. Ich war gewissermassen ein Versuch, es auch einmal anders zu machen. Das ist gelungen und die grosse Mehrheit der AL – mehr als am Anfang – glauben, dass es machbar, sinnvoll und nützlich ist, einen Stadtratssitz zu haben. Es geht auch ohne, aber das Bestreben ist da, diesen Sitz wieder einmal zu holen in Zukunft.