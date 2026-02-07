Eine neue Studie im Auftrag des Bundes warnt: Seit dem Untergang der Credit Suisse (CS) hätten Industriefirmen mehr Mühe, Kredite zu bekommen. ZKB-Chef Urs Baumann widerspricht.

Urs Baumann CEO der Zürcher Kantonalbank Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Baumann ist seit dem Herbst 2022 CEO der ZKB, der grössten Kantonalbank der Schweiz. Er hatte zuvor beim Beratungsunternehmen McKinsey und der Kreditfirma Swisscard gearbeitet. Zudem führte er die Bellevue Bank sowie eine Investmentgesellschaft für nachhaltige Anlagen.

SRF: Laut einer Studie von BAK Economics fehlt nach dem CS-Untergang teilweise der günstige Zugang zu Krediten für Firmen. Wie beurteilen Sie die Lage?

Urs Baumann: Es gibt keine systematische Kreditklemme in der Schweiz. Das sage nicht nur ich. Das sagen alle Kantonalbanken.

BAK-Studie: Die CS hinterlässt Lücken Box aufklappen Box zuklappen Der Untergang der Credit Suisse (CS) habe die Geldbeschaffung für grössere Schweizer Firmen erschwert. Das besagt eine Studie von BAK Economics im Auftrag des Bundes. Konkret heisst es in der Studie, seit der Übernahme der CS durch die UBS 2023 sei der Wettbewerb im Firmenkredit zumindest teilweise eingeschränkt. Während Privatkunden kaum Nachteile spüren würden, seien für Firmen die Kosten für grössere und riskantere Kredite gestiegen. Der Zugang zu solchen Finanzierungen sei komplexer. Die befragten Unternehmen hätten mit der UBS zwar eine geeignete Alternative zur CS. Und die Kantonalbanken seien ebenfalls im Firmenkreditgeschäft präsent. Doch sie würden dort weniger häufig in der Rolle des Hauptrisikoträgers auftreten. Fachpersonen ergänzen, dass die Kantonalbanken zwar stark regional verankert und im Standardgeschäft aktiv seien. Aufgrund politischer Vorgaben ihrer Eigentümer – der Kantone – würden sie aber wenig Ambitionen für komplexe Kredite und Finanzierungen zugunsten der Unternehmen zeigen.

Offenbar erhalten Firmen zwar Kredite, oft aber von der UBS und zu weniger günstigen Konditionen.

Das kann ich so nicht bestätigen. Das Kreditvolumen von allen Schweizer Banken ist stetig gestiegen. Es gab keine Delle, keine Kreditklemme. Es ist klar, die Konditionen haben sich geändert. Das Zinsumfeld hat sich geändert. Unsere Refinanzierungskosten sind gestiegen. Diese Kosten müssen wir weitergeben. Und es ist auch so: Früher konnten Sie vielleicht noch mit einer Bank zusammenarbeiten. Heute müssen Sie mit mehreren Banken zusammenarbeiten. Das ist komplizierter geworden.

Legende: Urs Baumann führt die ZKB seit Herbst 2022. Keystone/ENNIO LEANZA

Frankenstärke und höhere Zölle belasten die Exportindustrie – sind zusätzliche Finanzierungsprobleme für Investitionen nur ein Scheinproblem?

Früher gab es drei Schweizer Anbieter, die solche Kredite anbieten konnten. Das waren die UBS, die Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank. Nun fehlt ein Player. Trotzdem: Sowohl die UBS wie auch die Zürcher Kantonalbank können komplexe Kredite anbieten, auch im Verbund mit allen anderen Schweizer Banken.

Wir haben auch eine klare Verantwortung gegenüber dem Kanton Zürich, der uns die Staatsgarantie gibt.

Die ZKB schwimmt im Geld. Könnte sie nicht stärker als Unternehmerbank auftreten – wie früher die CS?

Wir sind die Unternehmerbank im Wirtschaftsraum Zürich, wir haben über 50 Prozent Marktanteil im Wirtschaftsraum Zürich. Wir übernehmen auch die Verantwortung für den ganzen Werkplatz Schweiz in dieser neuen Konstellation. Aber wir haben auch eine klare Verantwortung gegenüber dem Kanton Zürich, der uns die Staatsgarantie gibt.

Hohe Gewinne bei der ZKB Box aufklappen Box zuklappen Die Gewinne bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sprudeln. 2025 hat die ZKB einen Gewinn von 1.24 Milliarden Franken eingefahren, das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Kanton Zürich und seine Gemeinden können vom guten Ergebnis profitieren. Sie erhalten 19 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Insgesamt wird die Bank 581 Millionen Franken abführen – so viel wie noch nie. (Quelle: AWP)

Ist es fair zu sagen, im Zweifel spielt die Kantonalbank mehr auf Sicherheit und weniger auf Risiko als vielleicht eine UBS?

Wir haben eine sehr bewährte, langfristig orientierte Risikopolitik. Wir stehen auch zu unseren Kunden in schwierigen Zeiten. Ich kann keinen Kommentar abgeben zur UBS. Aber im Wirtschaftsraum Zürich sind wir klar die Bank, die die KMUs und die Firmenkunden am meisten unterstützt.

Das Gespräch führte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.